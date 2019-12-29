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Свято 29 грудня: що сьогодні не можна робити, всі прикмети

STYLERЖиття    29.12.2019 - 07:04
Свято 29 грудня: що сьогодні не можна робити, всі прикмети
29 грудня - яке свято (Фото: колаж РБК-Україна)

29 грудня православні вшановують пам'ять старозавітного пророка Огія

Яке сьогодні свято. 29 грудня християни вшановують біблійного пророка Огія, одного з 12 "малих" пророків Старого Завіту, який жив у IV столітті до нашої ери і вважався поборником чесноти і чистоти душі людської. В народі свято отримало назву Огіїв день або ж Іній Сій, і на дату передбачали погоду на зиму.

Огій був одним з іудейських колоністів Єрусалиму. Перекази свідчать, що пророк прийшов з Вавилона і приніс чотири вісті, сказані йому самим Господом.

Ці послання були адресовані правителю Зоровавелю, первосвященику Ісусу та священикам. Він дорікав їх у бездіяльності та закликав відновити роботи з відновлення Єрусалимського храму. Огій передбачив повернення свого народу з єгипетського полону. Пророк похований в Єрусалимі.

Свято 29 грудня: що сьогодні не можна робити, всі прикмети

Пророк Огій (Фото з відкритих джерел)

У народі вважали Огія покровителем чистих помислів та наставником на добрі справи. У церквах пророку молилися і просили сил для позбавлення від шкідливих звичок.

Вірили, що якщо дати на Огія обіцянку собі або іншим і виконати її, то в новому році в хату прийде достаток та удача. Але якщо порушити дане слово - чекай на біду і швидкі витрати. Наші пращури в цей день боялися кидатися словами на вітер, щоб не накликати на себе і свою сім'ю злидні.

Багато прикмет і повір'їв пов'язані із передбачення в Огіїв день погоди на Святки. У свято Іній Сій побутував цікавий звичай, коли у вогнище кидали фігурку чоловічка зі снігу і спостерігали за поведінкою полум'я: якщо вогонь згасав, значить до Хрещення погода буде спокійна та ясна, без сильних морозів.

Головні прикмети 29 грудня

  • Якщо в цей день багато інею, значить на Різдво буде тепла погода;
  • Якщо на Огія вдарили морози, значить холоди протримаються до Хрещення;
  • Якщо сьогодні встановилася холодна погода, то вся зима буде морозна;
  • Коли снігові замети в Огіїв день прямо до паркану намело, то це обіцяє неврожайне літо;
  • Яка погода 29 грудня, така ж буде і в квітні;
  • Якщо сьогодні мороз всі стекла візерунками розписав, то три тижні ще протримаються суворий холод.
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