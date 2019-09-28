Свято 28 вересня: що сьогодні не можна робити, всі прикмети

28 вересня вшановують великомученика Микиту і спостерігають за поведінкою гусей
28 вересня за православним календарем – День пам'яті святого великомученика Микити, в народі його ще називають Микита-гусятник.
Великомученик Микита народився і виріс на берегах Дунаю і в 372 році постраждав за Христа. Він увірував у Христа і прийняв хрещення від єпископа Феофіла, учасника першого Вселенського Собору. Святого Микиту піддали багатьом тортурам, а потім кинули у вогонь. Його друг Маріан відшукав останки тіла, переніс їх і поховав в Кілікії. Пізніше поховання було перенесено в Константинополь.
У народі вважають, що 28 вересня – це день, коли гуси покидають рідні гнізда і відлітають у теплі краї. По поведінці птахів можна було дізнатися, якою буде майбутня зима.
28 вересня святкують свій День ангела Богдани, Йосифи, Максими, Микити, Степани і Федоти.
У 1618 році в Брюсселі в цей день відкрили перший ломбард, а в 1864 році – в Лондоні створено перше товариство робітників (Інтернаціонал). У цей день відзначається свято саке і Всесвітній день боротьби проти сказу. Також у цей день святкують день народження Конфуція – стародавнього філософа. В деяких країнах в цей день влаштовують свята в храмах, проводять фестивалі та семінари.