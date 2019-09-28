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Свято 28 вересня: що сьогодні не можна робити, всі прикмети

STYLERЖиття    28.09.2019 - 06:30
Свято 28 вересня: що сьогодні не можна робити, всі прикмети
Свято 28 вересня - прикмети і традиції (Колаж РБК-Україна)

28 вересня вшановують великомученика Микиту і спостерігають за поведінкою гусей

28 вересня за православним календарем – День пам'яті святого великомученика Микити, в народі його ще називають Микита-гусятник.

Великомученик Микита народився і виріс на берегах Дунаю і в 372 році постраждав за Христа. Він увірував у Христа і прийняв хрещення від єпископа Феофіла, учасника першого Вселенського Собору. Святого Микиту піддали багатьом тортурам, а потім кинули у вогонь. Його друг Маріан відшукав останки тіла, переніс їх і поховав в Кілікії. Пізніше поховання було перенесено в Константинополь.

У народі вважають, що 28 вересня – це день, коли гуси покидають рідні гнізда і відлітають у теплі краї. По поведінці птахів можна було дізнатися, якою буде майбутня зима.

Прикмети 28 вересня

  • Якщо дикі гуси летять на південь – скоро почнеться похолодання.
  • Гуси часто сідають на землю, а шпаки поки не збираються відлітати – осінь буде сухою і теплою.
  • Якщо гусак стоїть над калюжею, піднявши одну ногу – буде мороз.
  • Щоб надати в цей день своє ставлення до людини – потрібно подарувати йому гусака і випити з ним один келих вина на двох.
  • У день Святого Микити потрібно молитися про одужання хворих немовлят, а також про здоров'я домашньої птиці.
  • Гусак полощеться у воді – скоро настане потепління.
  • Існує повір'я, що в цей день не можна їсти гусака, так як це може накликати біду.
  • Вважається, що полювання в цей день буде особливо вдалим і якщо мисливцеві пощастить вполювати дикого гусака, то його промисли будуть вдалими весь рік.

Свята 28 вересня

28 вересня святкують свій День ангела Богдани, Йосифи, Максими, Микити, Степани і Федоти.

У 1618 році в Брюсселі в цей день відкрили перший ломбард, а в 1864 році – в Лондоні створено перше товариство робітників (Інтернаціонал). У цей день відзначається свято саке і Всесвітній день боротьби проти сказу. Також у цей день святкують день народження Конфуція – стародавнього філософа. В деяких країнах в цей день влаштовують свята в храмах, проводять фестивалі та семінари.

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