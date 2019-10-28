Праздник 28 октября: что нельзя делать сегодня, все приметы

Какой сегодня праздник. 28 октября православные христиане чтят память святого Ефимия Солунского. Про этот праздник на Руси было принято говорить: "Ефимий морозом корни трав и деревьев с землей смыкает, всякое насекомое жухлой травой укрывает, на природу сон навевает". В этот день люди чувствовали, что приближаются зимние холода, а животные постепенно готовились к зимней спячке.

Ефимий родился в христианской семье, по настоянию родителей рано женился, но уже в 18-летнем возрасте, оставив жену и дочь, принял постриг в монастыре на горе Олимп. Спустя некоторое время Евфимий стал схимником, ушел в Афон и поселился там вместе с отшельником Иосифом, с которым соревновался в умерщвлении плоти. Когда молва о его подвижничестве стала распространяться, и к святому потянулись паломники, он укрылся от людей на острове.

Святой Ефимий

Самой главной традицией этого праздника считалось трепание льна. В теплых районах мужчины убирали в омшаники последние ульи.

Приближались зимние морозы, и вместе с этим просыпались злые духи и другая нежить. К примеру – кикиморы. Согласно давним поверьям, с праздника Ефимий Осенний они начинали мешать женщинам в их делах по хозяйству – могли спутать клубки пряжи, разорвать какую-то ткань, или побить горшки.

Приметы этого дня