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Свято 28 жовтня: що не можна робити сьогодні, всі прикмети

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28 жовтня християни вшановують пам'ять святого Єфимія. Що не можна робити сьогодні, а що - треба, читайте на Styler

Яке сьогодні свято. 28 жовтня православні християни вшановують пам'ять святого Єфимія Солунського. Про це свято на Русі було прийнято говорити: "Єфимій морозом коріння трав і дерев з землею змикає, всяку комаху пожухло. травою вкриває, на природу сон навіває". В цей день люди відчували, що наближаються зимові холоди, а тварини поступово готувалися до зимової сплячки.

Єфимій народився в християнській сім'ї, за наполяганням батьків рано одружився, але вже у 18-річному віці, залишивши дружину і дочку, прийняв постриг у монастирі на горі Олімп. Через деякий час Єфимій став схимником, пішов на Афон і оселився там разом з ченцем Йосипом, з яким змагався в умертвінні плоті. Коли чутка про його подвижництво стала поширюватися, і до святого потягнулися паломники, він сховався від людей на острові.

Святий Єфимій

Найголовнішою традицією цього свята вважалося тіпання льону. У теплих районах чоловіки прибирали в омшаники останні вулики.

Наближалися зимові морози, і разом з цим прокидалися злі духи і інша нечисть. Приміром – потвори. Згідно з давніми повір'ями, зі свята Єфимій Осінній вони починали заважати жінкам в їх справах по господарству – могли сплутати клубки пряжі, розірвати якусь тканину, або побити горшки.

Прикмети цього дня

  • Льон сушать, мнуть, тріпають, отримують куделю - на всю тиждень.
  • Почали тіпати льон, так над ним не стояти.
  • На Юхима прибирають бджіл.
  • Небо чисте, але близько місяця видно великі кола - буде мороз, а якщо ці кола червонуваті і розпливчасті - можливі снігопад і вітер.
  • Якщо сонце сходить, а над ним хмара - хорошої погоди не чекай.
  • Якщо пізньої осені з'явилися комарі - зима буде м'якою.
  • Гарна погода збережеться, якщо у неба ясний, чисто-блакитний колір.
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