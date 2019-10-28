Свято 28 жовтня: що не можна робити сьогодні, всі прикмети

Яке сьогодні свято. 28 жовтня православні християни вшановують пам'ять святого Єфимія Солунського. Про це свято на Русі було прийнято говорити: "Єфимій морозом коріння трав і дерев з землею змикає, всяку комаху пожухло. травою вкриває, на природу сон навіває". В цей день люди відчували, що наближаються зимові холоди, а тварини поступово готувалися до зимової сплячки.

Єфимій народився в християнській сім'ї, за наполяганням батьків рано одружився, але вже у 18-річному віці, залишивши дружину і дочку, прийняв постриг у монастирі на горі Олімп. Через деякий час Єфимій став схимником, пішов на Афон і оселився там разом з ченцем Йосипом, з яким змагався в умертвінні плоті. Коли чутка про його подвижництво стала поширюватися, і до святого потягнулися паломники, він сховався від людей на острові.

Святий Єфимій

Найголовнішою традицією цього свята вважалося тіпання льону. У теплих районах чоловіки прибирали в омшаники останні вулики.

Наближалися зимові морози, і разом з цим прокидалися злі духи і інша нечисть. Приміром – потвори. Згідно з давніми повір'ями, зі свята Єфимій Осінній вони починали заважати жінкам в їх справах по господарству – могли сплутати клубки пряжі, розірвати якусь тканину, або побити горшки.

Прикмети цього дня