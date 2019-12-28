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Праздник 28 декабря: что нельзя делать в этот день, главные приметы

STYLERЖизнь    28.12.2019 - 07:07
Праздник 28 декабря: что нельзя делать в этот день, главные приметы
Праздник 28 декабря (Коллаж РБК-Украина)

28 декабря 2019 года православные чтят память Трифона Печенгского

Какой сегодня праздник. 28 декабря все православные христиане почитают память Трифона Печенгского, в народе этот праздник еще называют Трифонов день. Как гласит предание, Трифон на протяжении всей своей жизни был праведным монахом, поэтому после смерти получил статус святого. Он вел аскетическое существование, также является основателем Печенгского монастыря.

Скончался святой в возрасте 88 лет, 15 декабря 1583 г. Незадолго до кончины он предсказал братии своего монастыря разорение обители и смерть от меча. И действительно, через 6 лет монастырь был разорен. Его насельники, помня запрет Трифона устраивать побоища в храме, приняли смерть, стоя на коленях за молитвой.

Праздник 28 декабря: что нельзя делать в этот день, главные приметыCвятой Трифон (фото из открытых источников)

В этот день начинает выходить на свет Божий нечистая сила. Наши предки верили, что 28 декабря день становится длиннее, поскольку на землю поступают солнечные лучи, и очень важно было помочь им справиться с зимней стужей.

Все приметы этого дня:

  • Если кошка очень просится в дом – к сильному морозу.
  • Если утром дует северный ветер – будет холодно.
  • Заметили на деревьях иней – будет хороший урожай овса.
  • Какая погода на Трифонов день, такой погоды ждать в марте.
  • Красная заря – ударят морозы.
  • Если на полях снег лежит гладко – жди неурожая.
  • Синицы собрались стаями и сильно чирикают – будет холодно.

Что категорически нельзя делать в этот день:

  • Нельзя ругаться матом и драться, даже забавы ради.
  • Нельзя жаловаться на погоду — здоровье будет слабым.
  • В этот день нельзя ходить в лес.
  • Нельзя тяжело трудиться.
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