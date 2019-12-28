Свято 28 грудня: що не можна робити в цей день, головні прикмети

28 грудня 2019 року православні вшановують пам'ять Трифона Печенгського
Яке сьогодні свято. 28 грудня всі православні християни вшановують пам'ять Трифона Печенгського, в народі це свято ще називають Трифонів день. Як свідчить переказ, Трифон протягом усього свого життя був праведним ченцем, тому після смерті отримав статус святого. Він вів аскетичне існування, також є засновником Печенгського монастиря.
Помер святий у віці 88 років, 15 грудня 1583 р. Незадовго до смерті він передбачив братії свого монастиря руйнування обителі і смерть від меча. І дійсно, через 6 років монастир був розорений. Його насельники, пам'ятаючи заборону Трифона влаштовувати бійки у храмі, прийняли смерть, стоячи на колінах за молитвою.
Святий Трифон (фото з відкритих джерел)
В цей день починає виходити на світ Божий нечиста сила. Наші предки вірили, що 28 грудня, день стає довшим, оскільки на землю надходять сонячні промені, і дуже важливо допомогти їм впоратися із зимовою стужею.