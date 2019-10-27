Праздник 27 октября: что нельзя делать в этот день, все приметы

Какой сегодня праздник. 27 октября христиане почитают святую Параскеву, которую называют Сербской, хотя преподобная родилась на территории нынешней Турции в городе Епиват возле Константинополя, а жила отшельницей в Иорданской долине. В народе праздник имеет несколько названий: Параскева-Грязница, Трепальница, Параскева Льняница, и дату считали женским праздником. В этот день бытовали особые правила и запреты, нарушение которых сулило проблемы серьезные со здоровьем.

Как гласят церковные предания, Параскева жила в X веке и прославилась своим аскетизмом и мудростью. Она раздала свое наследство беднякам и отправилась в Константинополь, после чего приняла монашеский постриг. Также Параскева совершила паломничество в Святую землю, а затем до конца своих дней жила отшельницей.

Мощи Параскевы прославились чудесами. В 1238 году во время правления болгарского царя Иоанна Асена их перенесли в Тырновград.

В Молдове святую считают покровительницей этой страны.

Параскева Сербская. Икона из Клисурского Кирилло-Мефодиевского монастыря (Фото из открытых источников)

Традиции и запреты в этот день

В народном календаре праздник Параскева-Грязница получил такое название из-за обычного в это время бездорожья и грязи на тропах от снега и дождей. В этот день обычно не проводили работы в поле или на огороде, но занимались домашними трудами. День счтался женским праздником - преподобную называли покровительницей женских ремесел.

Второе "имя" праздника - Льняница - связана с традицией в этот день начинать мять и трепать лен.

Главный запрет сегодня - нельзя прясть. Верили, что нарушительницы могут получить проблемы с глазами и даже лишиться зрения. Отметим, что для шитья в этот день никаких "табу" нет.

27 октября по поверьям нельзя прясть, но шить можно (Фото из открытых источников)

Еще одно ограничение - смех. Суеверные были убеждены, что если на Параскеву громко хохотать и веселиться, то в старости придется много и горько плакать.

Добавим, что праздник в честь христианской Параскевы "наложился" у наших предков на еще языческие традиции, связанные с богиней судьбы и плодородия Макоши, которая, как верили раньше, прядет нить жизни. Давным-давно считали, что Макошь посылала людям либо удачу и счастье (Сречу), либо страшное лихо и невезение (Недолю, Несречу).

Славянская языческая богиня Макошь (Фото: фрагмент изображения)

Главные приметы в день Параскевы Льняницы: