Свято 27 жовтня: що не можна робити в цей день, всі прикмети

Яке сьогодні свято. 27 жовтня християни вшановують святу Параскеву, яку називають Сербською, хоча преподобна народилася на території нинішньої Туреччини в місті Епіват біля Константинополя, а жила відлюдницею в Йорданській долині. В народі свято має декілька назв: Параска-Брудниця, Трепальниця, Параскева Льонниця, і дату вважали жіночим святом. В цей день існували особливі правила і заборони, порушення яких обіцяло серйозні проблеми зі здоров'ям.

Як свідчать церковні перекази, Параскева жила в X столітті та прославився своїм аскетизмом та мудрістю. Вона роздала свій спадок біднякам і відправилася до Константинополя, після чого прийняла чернечий постриг. Також Параскева здійснила паломництво у Святу землю, а потім до кінця своїх днів жила відлюдницею.

Мощі Параскеви прославилися чудесами. У 1238 році під час правління болгарського царя Івана Асена їх перенесли у Тирновград.

У Молдові святу вважають покровителькою цієї країни.

Параскева Сербська. Ікона з Клисурського Кирило-Мефодіївського монастиря (Фото з відкритих джерел)

Традиції і заборони у цей день

У народному календарі свято Параски-Брудниці отримало таку назву через звичайне в цей час бездоріжжя та бруд на стежках від снігу та дощів. В цей день зазвичай не проводили роботи в полі чи на городі, але займалися домашніми працями. День вважався жіночим святом - преподобну називали покровителькою жіночих ремесел.

Друге "ім'я" свята - Льонниця - пов'язане із традицією в цей день починати м'яти і тіпати льон.

Головна заборона сьогодні - не можна прясти. Вірили, що порушниці можуть отримати проблеми з очима і навіть позбутися зору. Зазначимо, що для шиття в цей день жодних "табу" немає.

27 жовтня за повір'ями не можна прясти, але шити можна (Фото з відкритих джерел)

Ще одне обмеження - сміх. Забобонні були переконані, що якщо на Параску голосно реготати і веселитися, то в старості доведеться багато та гірко плакати.

Додамо, що свято на честь християнської Параскеви "наклалося" у наших пращурів на ще язичницькі традиції, пов'язані з богинею долі і родючості Макоші, яка, як вірили раніше, пряде нитку життя. Давним-давно вважали, що Макоша посилала людям або удачу і щастя (Сречу), або страшне лихо та невезіння (Недолю, Несречу).

Слов'янська язичницька богиня Макоша (Фото: фрагмент зображення)

Головні прикмети у день Параскеви Льонниці: