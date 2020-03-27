Праздник 27 марта: что категорически нельзя делать, все приметы

Праздник 27 марта (коллаж РБК-Украина)

27 марта православные отмечают день святого Венедикта Нурсийского

Какой сегодня праздник. 27 марта христиане чествуют память преподобного Венедикта (Бенедикта) Нурсийского, который жил в V-VI веках, считается главным покровителем Европы и почитается как в православной, так и в католической церквях. Также сегодня день памяти митрополита Киевского и всея Руси святителя Феогноста, который скончался от свирепствовавшей в XIV столетии "черной смерти", но мощи его спустя 120 лет были обретены нетленными.

В народном календаре сегодняшний день прижился под названием Венедиктов день, Федор, Скотник - в праздник было принято особо ухаживать за животными, делать для них обереги. Наши предки в эту дату соблюдали ряд строгих правил, так как день считался довольно опасным и мог принести серьезные беды и недуги беспечным нарушителям запретов.

Как гласят церковные предания, святой Венедикт, перед тем как стать основателем ордена бенедиктинцев и вообще всего западного монашества, много лет прожил в пещерах, где скрылся от порочности римской жизни. Предания говорят, что праведник своей молитвой воскресил сына крестьянина из соседнего селения. Еще Венедикт превратил языческое святилище в христианский храм в честь Иоанна Крестителя, вместе со своими учениками основал более десяти монастырей.

В Православной церкви день памяти преподобного Венедикта выпадает всегда на период Великого поста.

Святой Бенедикт Нурсийский, фрагмент фрески монастыря Св. Марка во Флоренции / Фра Анджелико (Фото из открытых источников)

На украинских землях в Венедиктов день было принято заботиться о домашней скотине, выводить ее во двор и тщательно помыть. Не забывали и про хлев - помещени вычищали и звали туда ведунов и знахарей для читания заговоров на здоровье скотины и защиту от сглаза.

Что строго запрещалось делать 27 марта, поверья

В этот день нельзя брать в руки ножи и другие подобные острые колющие предметы. Особенно плохой приметой считалось точить ножи и колоть дрова. Верили, что в противном случае всю семью ждут ссоры и конфликты.

Запрещалось в Венедиктов день отправляться на охоту в лес - иначе можно самому получить вскоре рану.

Суеверные боялись 27 марта смотреться в зеркало - якобы это забирало жизненные силы и насылало болезни. Говорили, что для пожилых людей смотреть на свое изображение особенно опасно - можно не только увидеть свою смерть, но и даже ускорить ее. В этот день наши предки завешивали все зеркала в доме плотной материей.

Хозяйки на Скотника не подавали мясные блюда на стол - иначе скотина могла захворать и перестать водиться в хозяйстве. Блюда преимущественно должны быть из молочных продуктов.

Сны в ночь на 27 марта считались вещими. Верили, что мог присниться скрытый и опасный враг.

Выходить из дома на улицу после захода солнца также сегодня считалось дурной приметой.

Главные приметы 27 марта

Гром в Венедиктов день сулил урожайный и плодородный год;

Морозная погода в этот день означала, что холода еще неделю продержаться;

Если сегодя плохо доится корова, то это означало скорое ухудшение погоды;

Если громко куры кудахчут - жди скорую ссору в семье.

Как сообщалось ранее, в конце апреля Землю накроет магнитная буря, и уже стали известны даты ударов.