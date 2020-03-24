Землю накроют мощные магнитные бури: названы даты ударов

Магнитная буря (коллаж: РБК-Украина)

Магнитные бури могут негативно влиять даже на здоровых людей

Магнитная буря накроет Землю в конце марта и средине апреля. Когда ждать ближайших метеоколебаний, в чем их опасность, и как защитить себя от негативного воздействия - в материале Styler.

Магнитной (геомагнитной) бурей специалисты называют возмущение магнитного поля Земли, которое провоцируют потоки солнечного ветра, что вторгаются в магнитосферу планеты. Такие явления могут вызывать ряд природных катаклизмов, в том числе сбои в работе техники, приборов, они также влияют на самочувствие людей.

Ученые из Физического института имени Лебедева (ФИАН) назвали даты ближайших магнитных бурь. Метеоудара стоит ждать 27 марта, после чего магнитосфера будет возбуждена еще в течение нескольких дней. Следующий удар ожидается 15 апреля, накануне Пасхи.

Магнитные бури в марте и апреле (скрин: ФИАН)

От магнитных бурь могут пострадать, в первую очередь, метеочувствительные люди, гипертоники, те, кто имеет проблемы с сердцем и сосудами, психоэмоционально нестабильные люди.

Но и те, кто обычно не нарекает на здоровье, в эти дни могут испытывать беспричинную усталость, раздражительность, появляются депрессивные мысли. Кроме того, может болеть голова, появляется бессонница.

Чтобы минимизировать влияние магнитных бурь на организм, медики рекомендуют в этот период избегать стрессов, меньше пить кофе и полностью отказаться от алкоголя. А людям с проблемами со здоровьем лучше поближе держать свои лекарства.

Ранее мы писали, что к Земле приближается потенциально опасный астероид. Небесное тело приблизится на минимальное расстояние к планете уже 29 апреля.