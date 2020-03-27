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Свято 27 березня: що категорично не можна робити, всі прикмети

STYLERЖиття    27.03.2020 - 06:07
Свято 27 березня: що категорично не можна робити, всі прикмети
Свято 27 березня (колаж РБК-Україна)

27 березня православні відзначають день святого Венедикта Нурсійського

Яке сьогодні свято. 27 березня християни вшановують пам'ять преподобного Венедикта (Бенедикта) Нурсійського, який жив у V-VI століттях, вважається головним покровителем Європи і шанується як у православній, так і в католицькій церквах. Також сьогодні день пам'яті митрополита Київського і всієї Руси святителя Феогноста, який помер від "чорної смерті", що лютувала в XIV столітті, але мощі його через 120 років були знайдені нетлінними.

У народному календарі сьогоднішній день прижився під назвою Венедиктів день, Федір, Скотник - у свято було прийнято особливо доглядати за тваринами, робити для них обереги. Наші пращури у цей день дотримувалися низки суворих правил, оскільки день вважався досить небезпечним і міг принести серйозні біди та хвороби безтурботним порушникам заборон.

Як свідчать церковні перекази, святий Венедикт, перед тим як стати засновником ордену бенедиктинців і взагалі всього західного чернецтва, багато років прожив у печерах, де сховався від порочності римської життя. Перекази твердять, що праведник своєю молитвою воскресив сина селянина з сусіднього селища. Ще Венедикт перетворив язичницьке святилище на християнський храм на честь Іоанна Хрестителя, разом зі своїми учнями заснував більше десяти монастирів.

У Православній церкві день пам'яті преподобного Венедикта завжди випадає на період Великого посту.

Свято 27 березня: що категорично не можна робити, всі прикмети

Святий Бенедикт Нурсійський, фрагмент фрески монастиря Св. Марка у Флоренції / Фра Анджеліко (Фото з відкритих джерел)

На українських землях у Венедиктів день було прийнято піклуватися про домашню худобу, виводити її на двір і ретельно мити. Не забували і про хлів - приміще вичищали і кликали туди відунів та знахарів для читання замовлянь на здоров'я худоби і захист від пристріту.

Що суворо заборонялося робити 27 березня, повір'я

  • В цей день не можна брати в руки ножа та інші подібні гострі колючі предмети. Особливо поганою прикметою вважалося точити ножі та колоти дрова. Вірили, що в іншому випадку всю родину чекають сварки і конфлікти.
  • Заборонялося у Венедиктів день вирушати на полювання в ліс - інакше можна отримати незабаром рану.
  • Забобонні боялися 27 березня дивитися в дзеркало - нібито це забирало життєві сили і насилало хвороби. Казали, що для літніх людей дивитися на своє зображення особливо небезпечно - можна не тільки побачити свою смерть, але і навіть прискорити її. У цей день наші пращури завішували всі дзеркала у хатах щільною матерією.
  • Господині на Скотника не подавали м'ясні страви на стіл - інакше худоба могла захворіти і перестати водитися в господарстві. Страви переважно повинні бути з молочних продуктів.
  • Сни в ніч проти 27 березня вважалися віщими. Вірили, що міг наснитися прихований і небезпечний ворог.
  • Виходити з хати на вулицю після заходу сонця також сьогодні вважалося поганою прикметою.

Головні прикмети 27 березня

  • Грім у Венедиктів день обіцяв урожайний і родючий рік;
  • Морозна погода в цей день означала, що холоди ще тиждень протриматися;
  • Якщо сьогодні погано корова доїться, то це означало швидке погіршення погоди;
  • Якщо голосно кури кудкудачуть - чекай на швидку сварку в родині.

Як повідомлялося раніше, наприкінці квітня Землю накриє магнітна буря, і вже стали відомі дати ударів.

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