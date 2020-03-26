Пасха на карантине: кому разрешат прийти в церковь

Карантин в Украине и Пасха (коллаж: РБК-Украина)

Карантин в Украине продлили до 24 апреля, а Пасху украинцы будут праздновать 12 и 19 апреля

Карантин в Украине из-за коронавируса станет причиной того, что многие украинцы не смогут полноценно отпраздновать Пасху. Для решения этого вопроса Владимир Зеленский встретился с главами украинских церквей, после чего на сайте президента появился анонс проекта "Пасха дома". Как в этом году будем праздновать Воскресение Христово и кто сможет посетить церковь - в материале Styler.

Напомним, что украинцы, которые исповедуют католицизм, отметят Пасху 12 апреля, а православные - 19 числа.

Зеленский согласовал с руководством церквей, что богослужения можно будет проводить онлайн, как видеоконференцию. Но если же какой-то обряд потребует присутствия людей, они смогут посетить церковь. При этом количество прихожан будут ограничивать.

Кроме того во время совещания рассмотрели возможность разместить патрули возле церквей и храмов. Если возникнут ситуации скопления большого количества людей у храмов, спецпатрули должны будут проводить с прихожанами беседы, разъясняя, насколько опасны такие собрания.

"Пасха обычно собирает в церкви много людей. Среди них и те, кто приехал из-за границы. Поэтому сейчас мы готовим и скоро презентуем проект "Пасха дома", который поможет отпраздновать этот большой праздник дома, не собираясь толпами в церквях", - сказал президент.

Напомним, что накануне в ПЦУ сделали заявление, когда было решено о продлении карантина до 24 апреля. В пресс-службе православной церкви напомнили, что прихожане могут присоединяться к богослужениям в реальном времени через современные средства коммуникации.