Праздник 27 декабря: что запрещено делать сегодня, все приметы

Какой сегодня праздник. 27 декабря православные чтят память святых мучеников Аполлония, Филимона, Феотиха, Ариана. Эти святые пострадали в Египте за свою веру в Господа. В то время там правил жестокий император Диоклетиан, который терорриризировал верующих. Аполлоний, который пытался спастись от преследований, попросил язычника Филимона переодеться в его вещи и принести жертву идолам.

Но Филимон сказал, что верует в Иисуса Христа. Аполлоний после этого раскаялся и уже не стал скрываться. В результате, и Аполлоний, и Филимон были арестован и казнены после многочисленных пыток. В пытках принимал участие язычник Ариан, однако он сам вскоре раскаялся и принял крещение со своими телохранителями, старшим из которых был именно Феотих. Всех мучеников казнили, обвинив их в отступничестве от веры.

27 декабря православные чтят память святых мучеников Аполлония, Филимона, Феотиха, Ариана (фото из открытых источников)

Наши предки верили, что в этот день нечистая сила рыщет по земле и домам, поэтому люди всегда наводили чистоту и порядок в жилищах, чтобы не разгневать нечисть. Люди очень боялись оборотней, так как они могли становиться и людьми, и животными. Также верили, что в этот день черт может перевоплотиться в животное. В этот день не забывали умываться.

Главные приметы этого дня:

Какая погода будет 27 декабря, таким и будет февраль;

Если на Фирса ветреный и холодный день выпадает, то в следующем году будет хороший урожай;

Горячий и теплый день 27 декабря - лето тоже будет жарким;

Погода меняется в течение дня - скоро будут оттепели;

Ветер дует в одну сторону, а облака плывут в другую - скоро установится мрачная и снежная погода;

Ночью 27 декабря был иней - жди снегопада днем;

Над лесом видно синие пятна - выпадет снег.

Что нельзя делать в этот день: