Праздник 27 декабря: что запрещено делать сегодня, все приметы

27 декабря наши предки наводили чистоту в доме, чтобы не пришла нечистая сила
Какой сегодня праздник. 27 декабря православные чтят память святых мучеников Аполлония, Филимона, Феотиха, Ариана. Эти святые пострадали в Египте за свою веру в Господа. В то время там правил жестокий император Диоклетиан, который терорриризировал верующих. Аполлоний, который пытался спастись от преследований, попросил язычника Филимона переодеться в его вещи и принести жертву идолам.
Но Филимон сказал, что верует в Иисуса Христа. Аполлоний после этого раскаялся и уже не стал скрываться. В результате, и Аполлоний, и Филимон были арестован и казнены после многочисленных пыток. В пытках принимал участие язычник Ариан, однако он сам вскоре раскаялся и принял крещение со своими телохранителями, старшим из которых был именно Феотих. Всех мучеников казнили, обвинив их в отступничестве от веры.
27 декабря православные чтят память святых мучеников Аполлония, Филимона, Феотиха, Ариана (фото из открытых источников)
Наши предки верили, что в этот день нечистая сила рыщет по земле и домам, поэтому люди всегда наводили чистоту и порядок в жилищах, чтобы не разгневать нечисть. Люди очень боялись оборотней, так как они могли становиться и людьми, и животными. Также верили, что в этот день черт может перевоплотиться в животное. В этот день не забывали умываться.