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Свято 27 грудня: що заборонено робити сьогодні, всі прикмети

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27 грудня наші пращури наводили чистоту в домі, щоб не прийшла нечиста сила

Яке сьогодні свято. 27 грудня православні вшановують пам'ять святих мучеників Аполлонія, Филимона, Феотіха, Аріана. Ці святі постраждали в Єгипті за свою віру в Господа. У той час там правив жорстокий імператор Діоклетіан, який терориризував віруючих. Аполлоній, який намагався врятуватися від переслідувань, попросив язичника Филимона переодягнутися в його речі і принести жертву ідолам.

Але Филимон сказав, що вірує в Ісуса Христа. Аполлоній після цього розкаявся та вже не став ховатися. В результаті, і Аполлонія, і Филимона було заарештовано і страчено після численних катувань. У тортурах брав участь язичник Аріан, однак він сам незабаром покаявся і прийняв хрещення зі своїми охоронцями, старшим з яких був саме Феотих. Всіх мучеників стратили, звинувативши їх у відступництві від віри.

27 грудня православні вшановують пам'ять святих мучеників Аполлонія, Филимона, Феотіха, Аріана (фото з відкритих джерел)

Наші предки вірили, що в цей день нечиста сила нишпорить по землі і будинкам, тому люди завжди наводили чистоту і порядок в житлах, щоб не розгнівати нечисть. Люди дуже боялися перевертнів,адже вони могли ставати і людьми, і тваринами. Також вірили, що в цей день чорт може перевтілитися в тварину. В цей день не забували вмиватися.

Головні прикмети цього дня:

  • Яка погода буде 27 грудня, таким і буде лютий;
  • Якщо на Фірса вітряний і холодний день випадає, то наступного року буде добрий врожай;
  • Гарячий і теплий день 27 грудня - літо буде жарким;
  • Погода змінюється протягом дня - скоро будуть відлиги;
  • Вітер дме в один бік, а хмари пливуть в іншу - скоро встановиться похмура і сніжна погода;
  • Вночі 27 грудня був іній - чекай снігопаду днем;
  • Над лісом видно сині плями - випаде сніг

Що не можна робити в цей день:

  • Не можна виходити з дому не вмиваючись.
  • Не можна сідати в цей день на коня.
  • Перед початком будь-якої справи потрібно окропити себе водою.
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