Праздник 27 августа: что категорически запрещено делать, важные приметы

27 августа в народе отмечают Михея Тиховея и завершение Успенского поста
27 августа в народе называют Михей Тиховей или же Камнеклад. А согласно библейскому преданию, день приурочен пророку Михею Морасфитянину, что предсказал разрушение Иудеи после прихода Мессии. Сегодняшний день является знаковым, ведь заканчивается Успенский пост и начинается осенний Мясоед, который был временем свадеб.
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В этот день старались завершить все дела по хозяйству и строительству. Именно поэтому день так называется. На Камнеклад древние зодчие отмечали своеобразный "профессиональный" праздник - к ним в этот праздник относились особенно почтительно и уважительно, старались угождать и угощали самым лучшим. В особенном почете были те строители, которые участвовали в постройке храмов.
Известно, что в этот день дули достаточно сильные ветры, по которым люди судили о погоде наступающей осенью.
На полях 27 августа можно было сеять озимые. Также считали, что Михей покровительствует тем, кто хочет приобрести жилье.
По селам и городам начинался сезон свадеб. Михеев день считался последним, когда можно было посвататься понравившейся девушке.
Считалось также, что рожденные в этот день люди очень спокойные и неприметные. Они редко повышают голос, но всегда добиваются своих целей.
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