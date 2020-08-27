Свято 27 серпня: що категорично заборонено робити, важливі прикмети

27 серпня в народі називають Михей Тиховій або ж Камнеклад. А згідно з біблійним переказом, день приурочений пророку Михею Морасфитянину, що передбачив руйнування Іудеї після приходу Месії. Сьогоднішній день є знаковим, адже закінчується Успенський піст і починається осінній М'ясоїд, який був часом весіль.

Яких правил, традицій і заборон варто дотримуватися сьогодні, щоб захистити себе від прикрощів і негараздів - читайте в матеріалі Styler.

Головні традиції на Камнеклад

В цей день намагалися завершити всі справи по господарству та будівництву. Саме тому день так називається. На Камнеклад стародавні зодчі відзначали своєрідне "професійне" свято - до них в це свято ставилися особливо шанобливо і з повагою, намагалися догоджати і пригощали найкращим. В особливій пошані були ті будівельники, які брали участь у зведенні храмів.

Відомо, що в цей день дули досить сильні вітри, за якими люди судили про погоду наступної осені.

На полях 27 серпня можна було сіяти озимі. Також вважали, що Михей покровительствує тим, хто хоче придбати житло.

По селах і містах починався сезон весіль. Михеїв день вважався останнім, коли можна було посвататися до вподобаної дівчини.

Важливі прикмети на 27 серпня

Якщо на Михея вітер тихий - осінь буде сухою і сонячною;

Сильний вітер - до негоди і дощового вересня;

Ясний день сьогодні - провісник вітряної осені;

Журавлі 27 серпня відлітають у теплі краї - скоро прийдуть заморозки;

Якщо листя тополі 27 серпня вкрилося вологою - до дощу.

Вважалося також, що народжені в цей день люди дуже тихі і непримітні. Вони рідко підвищують голос, але завжди домагаються своїх цілей.

Що категорично не можна сьогодні робити

На Михея не можна лінуватися, інакше ви самі накличете на себе біду.

А якщо хтось запропонує вам товар, не можна відмовлятися. Все, що ви купите сьогодні, принесе вам удачу.

27 серпня не можна працювати з тістом і робити випічку.

Не можна підвищувати голос і кричати, напиватися і буянити.

Також не можна розповідати про свої кошмари до заходу сонця.

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