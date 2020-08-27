Свято 27 серпня: що категорично заборонено робити, важливі прикмети

27 серпня в народі відзначають Михея Тиховія і завершення Успенського посту
27 серпня в народі називають Михей Тиховій або ж Камнеклад. А згідно з біблійним переказом, день приурочений пророку Михею Морасфитянину, що передбачив руйнування Іудеї після приходу Месії. Сьогоднішній день є знаковим, адже закінчується Успенський піст і починається осінній М'ясоїд, який був часом весіль.
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В цей день намагалися завершити всі справи по господарству та будівництву. Саме тому день так називається. На Камнеклад стародавні зодчі відзначали своєрідне "професійне" свято - до них в це свято ставилися особливо шанобливо і з повагою, намагалися догоджати і пригощали найкращим. В особливій пошані були ті будівельники, які брали участь у зведенні храмів.
Відомо, що в цей день дули досить сильні вітри, за якими люди судили про погоду наступної осені.
На полях 27 серпня можна було сіяти озимі. Також вважали, що Михей покровительствує тим, хто хоче придбати житло.
По селах і містах починався сезон весіль. Михеїв день вважався останнім, коли можна було посвататися до вподобаної дівчини.
Вважалося також, що народжені в цей день люди дуже тихі і непримітні. Вони рідко підвищують голос, але завжди домагаються своїх цілей.
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