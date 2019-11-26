Праздник 26 ноября: все табу и приметы этого дня

26 ноября 2019 года христиане чтят память святого Иоанна Златоуста
Какой сегодня праздник. 26 ноября все православные христиане почитают память святого Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, жившего в IV-V веке. Иоанн являлся сыном губернатора островов Кипр. Когда Иоанн потерял детей и жену, то начал вести аскетическую жизнь.
Наши предки говорили: "Созывает зима на Иоанна Златоуста свою свиту - вьюги да метели - и дает им наказ оттепели унять" или "На Златоуста все поле пусто".
26 ноября 2019 года христиане чтят память святого Иоанна Златоуста (фото из открытых источников)
В это время также начиналась "пельменная пора", хозяйки заготавливали фарш, и вся семья готовила пельмени. Пельменей заготавливали много, чтобы хватило на несколько раз.
В этот день нельзя ссориться и ругаться. Постарайтесь сдерживать свои эмоции и будьте рассудительны.
Не занимайте в долг ничего соседям, вы можете отдать счастье.