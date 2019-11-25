ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Праздник 25 ноября: все приметы, что сегодня нельзя делать

STYLERЖизнь    25.11.2019 - 06:05
Праздник 25 ноября: все приметы, что сегодня нельзя делать
Праздник 25 ноября (коллаж РБК-Украина)

25 ноября чествуют патриарха Иоанна Милостивого

Какой сегодня праздник. 25 ноября 2019 года чтят память патриарха Иоанна Милостивого, который жил в Александрии в VI-VII веках. С его фигурой связывают окончание свадебного периода: следующие браки заключались уже после окончанием зимы – на Масленицу. Иоанн Милостивый по воле родителей вступил в брак и имел детей. Когда женщина святого и дети умерли, он стал монахом.

Иоанн Милостивый целью своей жизни видел милостыню и благодеяния нуждающимся. В начале своего служения, он приказал пересчитать всех бедных и убогих, которые были в Александрии. Их оказалось более семи тысяч человек. Всем несчастным святитель давал ежедневное бесплатное кормление.

Праздник 25 ноября: все приметы, что сегодня нельзя делать

Патриарх Иоанн Милостивый (фото из открытого доступа)

Народные приметы в этот день

  • Если к 25 ноября еще не похолодало – весна будет ранней.
  • Если в этот день рождается человек, то он будет защитником слабых и обездоленных, может работать судьей или врачом.
  • Утром наблюдается туман – вечером будут заморозки.
  • Облака плывут против ветра – ждите в ближайшее время снегопада.
  • Если 25 ноября выпал снег – значит он пролежит до весны, а сама весна будет поздней.

Что можно делать в этот день

1. Делайте в этот день добрые дела. Считается, что это обязательно зачтется умершим родственникам и улучшит их судьбу на том свете.

2. Займитесь шопингом с друзьями или родными. Покупки, сделанные в этот день, будут удачными и долго прослужат.

3. Родителям надо молиться за своих детей, которые часто зимой болеют. Молитвы Иоанна Милостивого уберегут детей от заболеваний.

4. Прислушайтесь к советам, которые будут давать вам именно в этот день. Они помогут вам в будущем.

Что нельзя делать в этот день

  • Не стоит покупать обувь, так как это может привести к неудачам в личной жизни.
  • Если вам нужно отправиться в дальний путь, то лучше сделайте это на следующий день.
  • Старайтесь не ссориться друг с другом. Будьте дружественными и приветливыми.

Стоит отметить, что 25 ноября также празднуется Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

Выходные на новогодние праздники: сколько будем отдыхать В ноябре в Украине будет 9 выходных дней
Новости Украины Праздники
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь