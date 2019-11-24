Деньги польются рекой, но есть нюанс: астролог дал прогноз до конца 2019 года

Финансовый гороскоп 2019 (коллаж РБК-Украина)

Астролог назвал знаки Зодиака, которые внезапно разбогатеют до конца 2019 года

Гороскоп 2019 не для всех знаков Зодиака предвещает успешное финансовое будущее. Знаменитый астролог Павел Глоба, предсказания которого очень часто сбываются, в своем прогнозе для всех знаков выделил только несколько из них, кому повезет в финансовой сфере.

Лев. Львы обычно весьма устойчивы и обладают хорошей сопротивляемостью. Они способны выдержать многое, поэтому неудивительно, что им приходится сталкиваться в жизни с трудными ситуациями. Чтобы добиться хотя бы незначительного успеха, им приходится долго и усердно работать, и многие из них страдают по этой причине. Даже простые радости жизни для Львов всегда осложняются теми или иными проблемами, поэтому их жизненный опыт можно назвать более горьким, чем у других знаков Зодиака. Но в этот период все изменится: финансовые дела пойдут в гору, а также предусматривается карьерный рост или прибавка к зарплате. Не бойтесь брать ответственность и новые проекты, потому что они с 90% вероятностью будут иметь позитивные последствия, даже если сначала все будет идти не лучшим образом.

Стрелец. Стрельцам до конца года повезет получить большую материальную выгоду, но только при условии прикладывания усилий к своему делу. Только полюбив свой проект, по-настоящему погрузившись в работу, они достигнут успеха. Такие люди должны решать любые задачи терпеливо, вкладывая в них душу и прислушиваясь к советам со стороны и к собственной интуиции. А еще с большой долей вероятности удастся оказаться в нужном месте в подходящий момент. Чтобы прилив финансов произошел по удачному стечению обстоятельств, без больших трудозатрат, нужно действовать интуитивно и прислушиваться к внутреннему голосу.

Финансовый гороскоп 2019 (коллаж РБК-Украина)

Скорпион. В конце 2019 года Скорпионам предстоит объединить усилия, возможно пойдет речь о слиянии компаний, стабильной динамике, что приведет к большим финансовым успехам в будущем. В этот период Скорпионов ожидает быстрый, едва ли не мгновенный результат. Возможно также получение новой, более престижной должности. Если поступят предложения о новой работе или проектах, согласие в таких ситуациях приведет к большим и стабильным доходам.

Дева. У вас возникнет ситуация выбора. Придет пора проанализировать все обстоятельства, чтобы решиться, наконец, на что-то определенное, так как от этого зависят дальнейшие шаги и вся линия поведения Дев. Это может быть выбор нового направления в работе, смена ее места или переход к новому кругу задач, к какому-то новому проекту и так далее. Девам следует избавиться от иллюзий и предрассудков и научиться относиться по-новому к теперешней работе. Это приведет к большим финансовым успехам, чем бы вы ни занимались.