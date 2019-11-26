Свято 26 листопада: всі табу і прикмети цього дня

26 листопада 2019 року християни вшановують пам'ять святого Іоана Золотоустого
Яке сьогодні свято. 26 листопада всі православні християни вшановують пам'ять святого Іоанна Златоуста, архієпископа Константинопольського, який жив у IV-V столітті. Іоанн був сином губернатора островів Кіпр. Коли Іоанн втратив дітей і дружину, почав вести аскетичне життя.
Наші пращури говорили: "Скликає зима на Іоанна Златоустого свою свиту - хуртовини та завірюхи - і дає їм наказ відлиги вгамувати" або "На Златоуста все поле пусте".
26 листопада 2019 року християни вшановують пам'ять святого Іоанна Златоуста (фото з відкритих джерел)
В цей час також починалася "пельменна пора", господині заготовляли фарш, і вся родина готувала пельмені. Пельменів заготовляли багато, щоб вистачило на кілька разів.
В цей день не можна сваритися і лаятися. Постарайтеся стримувати свої емоції і будьте розсудливі.
Не займайте в борг нічого сусідам, ви можете віддати щастя.