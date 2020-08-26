Праздник 26 августа: что нельзя делать сегодня, главные приметы

Сегодня верующие чтут память Максима Исповедника
Какой сегодня праздник. 26 августа православная церковь почитает память христианского монаха, философа и богослова Максима Исповедника. Он известен тем, что боролся против ереси.
Он родился в благородной верующей семье, которая крестила своего сына. Максим получил хорошее образование, которое позволило ему стать секретарем императора Ираклия.
В 630 году Максим оставил общественную деятельность и принял монашеский постриг. Хотя у Максима не было священного сана, и он был простым монахом, у него был большой авторитет в деле противодействия еретикам.
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