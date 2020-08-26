Праздник 26 августа: что нельзя делать сегодня, главные приметы

Какой сегодня праздник. 26 августа православная церковь почитает память христианского монаха, философа и богослова Максима Исповедника. Он известен тем, что боролся против ереси.

Он родился в благородной верующей семье, которая крестила своего сына. Максим получил хорошее образование, которое позволило ему стать секретарем императора Ираклия.

В 630 году Максим оставил общественную деятельность и принял монашеский постриг. Хотя у Максима не было священного сана, и он был простым монахом, у него был большой авторитет в деле противодействия еретикам.

Что нельзя делать 26 августа

Сегодня нельзя ругаться и вступать в споры;

Нельзя подписывать контракты;

Не рекомендуют менять работу в этот день;

Также нельзя начинать новые проекты;

В этот день нельзя выполнять сельскохозяйственные работы.

Главные приметы на сегодня

Если сегодня над лесом видно парной туман, значит будет много грибов.

Если ветер дует тихо – это к теплой и сухой погоде. Если наоборот будет сильный ветер, то весь сентябрь будет дождливым.

Если 26 августа в лесу наблюдается много грибов, то в следующем году будет богатый урожай хлеба.

Если на сеновале сыреет сено, то будет дождь.

Если молодой месяц будет красного цвета, то стоит ожидать сырой погоды.

Если луна будет в кольце – это значит, что погода будет меняться.

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