Свято 26 серпня: що не можна робити сьогодні, головні прикмети

Яке сьогодні свято. 26 серпня православна церква вшановує пам'ять християнського ченця, філософа і богослова Максима Сповідника. Він відомий тим, що боровся проти єресі.

Він народився в шляхетній родині, яка вірила в Бога і хрестила свого сина. Максим отримав хорошу освіту, яка дозволило йому стати першим секретарем імператора Іраклія.

В 630 році Максим залишив громадську діяльність і прийняв чернечий постриг. Хоча у Максима не було священного чина, і він був простим ченцем, мав великий авторитет у справі протидії єретикам.

Що не можна робити 26 серпня

Сьогодні не можна лаятися і вступати в суперечки;

Не можна підписувати контракти;

Не рекомендують міняти роботу в цей день;

Також не можна починати нові проєкти;

В цей день не можна виконувати сільськогосподарські роботи.

Головні прикмети на сьогодні

Якщо сьогодні над лісом видно парний туман, значить буде багато грибів.

Якщо вітер дме тихо – це до теплої і сухої погоди. Якщо навпаки буде сильний вітер, то весь вересень буде дощовим.

Якщо 26 серпня в лісі спостерігається багато грибів, то в наступному році буде багатий урожай хліба.

Якщо на сіннику сиріє сіно, то буде дощ.

Якщо молодий місяць буде червоного кольору, то варто очікувати сирої погоди.

Якщо місяць буде в кільці – це означає, що погода буде змінюватися.

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