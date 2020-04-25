Праздник 25 апреля: все приметы, главные табу этого дня

25 апреля святому Василию молятся для избавления от болезней
Какой сегодня праздник. В православной церкви 25 апреля 2020 года чтят память святого Василия Исповедника, которого в народе прозвали в народе Парильщиком.
Василии проживал в VIII веке и был известен как епископ города Парии. Верующие часто к нему приходили и называли Василия настоящим "пастырем Христова стада". В то время, когда в обществе господствовала иконоборческая деятельность, Василий заступался за последователей Христовой веры, а также защищал иконы, хотя по приказу их нужно было уничтожить. Из-за этого он претерпел большое количество мучений и гонений, испытал нищету и голод. 25 апреля Святому Василию молятся для избавления от болезней, а также для придания сил и мужества.
В этот день именины у Сергея, Давида, Ивана, Василия, а также у Марии и Марфы.
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