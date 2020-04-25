Свято 25 квітня: всі прикмети, головні табу цього дня

25 квітня святому Василю моляться для позбавлення від хвороб
Яке сьогодні свято. У православній церкві 25 квітня 2020 року вшановують пам'ять святого Василя, Сповідника, якого в народі прозвали в народі Парильником.
Василь проживав у VIII столітті і був відомий як єпископ міста Парії. Віряни часто до нього приходили і називали Василя справжнім "пастирем Христового стада". У той час, коли в суспільстві панувала іконоборча діяльність, Василь заступався за послідовників Христової віри, а також захищав ікони, хоча за наказом їх треба було знищити. Через це він зазнав велику кількість мук і переслідувань, пережив злидні і голод. 25 квітня Святому Василю моляться для позбавлення від хвороб, а також для додання сил і мужності.
У цей день іменини у Сергія, Давида, Івана, Василя, а також у Марії та Марфи.
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