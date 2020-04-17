ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В мае украинцы получат рекордное количество выходных

STYLERЖизнь    17.04.2020 - 15:55
В мае украинцы получат рекордное количество выходных
Выходные в мае 2020 (коллаж: РБК-Украина)

В мае у украинцев будет наибольшее количество выходных дней

Выходные в мае 2020 являются самыми длительными в этом году. Даже в насыщенные новогодними праздниками зимние месяцы выходных было меньше. С чем это связано, календарь рабочих и выходных дней в последний месяц весны - в материале Styler.

Всего в мае у украинцев будет 12 выходных дней и 19 - рабочих, один день будет перенесен на понедельник. Связаны такие затяжные выходные с тем, что 30 и 31 мая в этом году выпадают на субботу и воскресенье. К примеру, в прошлом году в мае было всего девять выходных.

Май традиционно начнется с Международного Дня труда, который украинцы отметят 1 мая. Это пятница, поэтому у нас будет три выходных дня подряд. Далее - полноценная рабочая неделя.

9 мая - День победы над нацизмом во Второй мировой войне. В этом году - это суббота, поэтому следующий понедельник - 11 мая, станет выходным днем.

Таким образом, выходными в мае будут: 1, 2, 3, 9, 10, 11, 16, 17, 23, 24, 30 и 31 мая.

В мае украинцы получат рекордное количество выходных

Выходные в мае 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Отметим, что споры о переносе празднования 9 мая на 8 число сейчас уже поутихли. 8 мая украинцы отметят День памяти и примирения, он связан с ратификацией акта о капитуляции немецких войск в 1945 году, но выходного в этот день нет.

Ранее в Украинском институте национальной памяти хотели отказаться от выходного дня на 9 мая, и перенести его на 8 число.

Мы также писали, что категорически нельзя делать на Страстную пятницу.

Календарь на апрель: все выходные дни и праздники в Украине Будут ли выходными 1 и 9 мая в Украине: появилось важное уточнение
Новости Украины выходные
Lite
On Top