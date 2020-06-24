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Праздник 24 июня: все приметы дня, что категорически нельзя делать

STYLERЖизнь    24.06.2020 - 06:08
Праздник 24 июня: все приметы дня, что категорически нельзя делать
Праздник 24 июня (коллаж РБК-Украина)

Православная церковь 24 июня вспоминает апостолов Варфоломея и Варвару

Какой сегодня праздник. 24 июня православные христиане чтят память Варфоломея и Варвары. Наши предки верили, что это день нельзя рвать траву и вообще сидеть или лежать на ней, потому что на Варфоломея по ней катается нечистая сила.

В старину люди верили, что если 24 июня не спать до самого рассвета, то можно услышать пение эльфов, что считалось очень хорошей приметой.

С 24 июня по 7 июля включительно наступают "русалочьи дни". Гадания в этот период считаются такими же правдивыми, как и на святки. Лучшим же для гадания днем является праздник Ивана Купала, выпадающий на 7 июля.

Католики 24 июня празднуют Рождество Иоанна Предтечи – церковный праздник, установленный в честь рождения Иоанна Крестителя, у которого принял крещение Иисус.

В эту дату День Ангела празднуют– Ефрем, Варфоломей.

Главные приметы этого дня:

  • Туман стелется по воде - будет много грибов.
  • С самого утра душно и жимолость пахнет сильнее обычного - к ненастью.
  • Утки беспрерывно ныряют и плещутся в воде - к осадкам.
  • С утра бледное солнце - к вечеру дождь пойдет.
  • Голубей в солнечный день почти не видно - погода испортится.
  • Если во время дождя солнце выглянуло - скоро прояснится.
  • Пчелы утром на поле не летят, а сидят по ульям - к дождю.
  • Во время грозы долго слышны раскаты грома - к затяжному ненастью.

Что нельзя делать в этот день:

  • В этот день категорически нельзя рвать траву.

Как мы ранее сообщали, в июле украинцев ждет рекордное количество рабочих дней.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новости Украины Праздники
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