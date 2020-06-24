Свято 24 червня: всі прикмети дня, що категорично не можна робити

Свято 24 червня (колаж РБК-Україна)

Православна церква 24 червня згадує апостолів Варфоломія і Варвару

Яке сьогодні свято. 24 червня православні християни вшановують пам'ять Варфоломія і Варвари. Наші предки вірили, що цей день не можна рвати траву і взагалі сидіти або лежати на ній, тому що на Варфоломія по ній катається нечиста сила.

У давнину люди вірили, що якщо 24 червня не спати до самого світанку, то можна почути співи ельфів, що вважалося дуже гарною прикметою.

З 24 червня по 7 липня включно наступають "русалчині дні". Ворожіння у цей період вважаються такими ж правдивими, як і на святки. Кращим же для ворожіння днем є свято Івана Купала, що випадає на 7 липня.

Католики 24 червня святкують Різдво Іоанна Предтечі – церковне свято, встановлене на честь народження Йоана Хрестителя, у якого прийняв хрещення Ісус.

В цю дату святкують День Ангела Єфрем, Варфоломій.

Головні прикмети цього дня:

Туман стелиться по воді - буде багато грибів.

З самого ранку душно і жимолость пахне сильніше звичайного - до негоди.

Качки безперервно пірнають і плескаються у воді - до опадів.

З ранку бліде сонце - надвечір піде дощ.

Голубів в сонячний день майже не видно - погода зіпсується.

Якщо під час дощу сонце виглянуло - скоро проясниться.

Бджоли вранці на поле не летять, а сидять за вуликів - до дощу.

Під час грози довго чути гуркіт грому - до затяжної негоди.

Що не можна робити в цей день:

У цей день категорично не можна рвати траву.

Як ми раніше повідомляли, в липні українців чекає рекордна кількість робочих днів.

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Автор: Людмила Жукова