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В июле украинцев ждет рекордное количество рабочих дней

STYLERЖизнь    22.06.2020 - 13:46
В июле украинцев ждет рекордное количество рабочих дней
Выходные и рабочие дни в июле 2020 (фото: pixabay)

Июль 2020 в Украине - один из четырех месяцев без дополнительных выходных дней

В июле в Украине будет наибольшее количество рабочих дней по отношению к выходным. Дополнительных праздничных дней в этом месяце нет, а дни в календаре расположились так, что в основном мы будем работать в это жаркое время. Естественно, за исключением тех, кому посчастливилось вырваться в отпуск.

В июле работать мы будем целых 23 дня, а отдыхать - только 8. Выходными будут 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 числа.

Тем не менее, в этом месяце нас ждет несколько крупных праздников: 7 июля - любимый в народе Ивана Купала, когда самые отчаянные отправятся на поиски мифического цвета папоротника. 12 июля - мы отметим Петра и Павла, а 28 числа - День Крещения Руси.

В июле украинцев ждет рекордное количество рабочих дней

Выходные и рабочие дни в июле 2020 (коллаж: РБК-Украина)

А вот треть июня в Украине - выходные дни. Кроме дополнительного дня на Троицу, украинцы будут отдыхать еще и 29 числа, так как 28 июня - День Конституции - в этом году выпадает на воскресенье.

Интересно, что больше всего выходных дней в Украине было в мае - 12 и 19 рабочих.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новости Украины выходные
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