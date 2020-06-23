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Праздник 23 июня: все традиции и запреты этого праздника

STYLERЖизнь    23.06.2020 - 06:04
Праздник 23 июня: все традиции и запреты этого праздника
Праздник 23 июня (коллаж РБК-Украина)

Православная церковь вспоминает в этот день о мученике Тимофее

Какой сегодня праздник. 23 июня 2020 года все православные христиане вспоминают о мученике Тимофее. Еще он известен как епископ Прусский. Ранее у славян также существовал такой праздник, как Агафена Купальница, и именно он ассоциировался с началом купального сезона, хотя иногда купались уже 21 июня.

Наши предки знали, что на Агафену, 23 июня, точно можно отправляться к водоемам. При этом все, что было связано с баней и водой в этот день, воспринималось исключительно положительно. Крестьяне 23 июня повсеместно топили баню и заготавливали веники на весь год.

День ангела в эту дату празднуют: Антонина, Василий, Иван, Александр, Тимофей.

Главные приметы этого дня:

  • Стаи ворон привиделись – ждите повального мора.
  • Если видятся волки, то это предсказывает массовый падеж скота.
  • Душная погода на восходе солнца – будет дождь.
  • Мокрица цветет с самого утра – примета того, что будет хорошая погода.
  • Если человек родился 23 июня, то в качестве оберега ему следует носить изумруд и гранат.

Что нельзя делать в этот день:

  • В этот день нельзя выносить мусор из дома.

Как мы ранее сообщали, в июле украинцев ждет рекордное количество рабочих дней.

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Автор: Людмила Жукова

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