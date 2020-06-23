Праздник 23 июня: все традиции и запреты этого праздника

Православная церковь вспоминает в этот день о мученике Тимофее
Какой сегодня праздник. 23 июня 2020 года все православные христиане вспоминают о мученике Тимофее. Еще он известен как епископ Прусский. Ранее у славян также существовал такой праздник, как Агафена Купальница, и именно он ассоциировался с началом купального сезона, хотя иногда купались уже 21 июня.
Наши предки знали, что на Агафену, 23 июня, точно можно отправляться к водоемам. При этом все, что было связано с баней и водой в этот день, воспринималось исключительно положительно. Крестьяне 23 июня повсеместно топили баню и заготавливали веники на весь год.
День ангела в эту дату празднуют: Антонина, Василий, Иван, Александр, Тимофей.
Как мы ранее сообщали, в июле украинцев ждет рекордное количество рабочих дней.
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Автор: Людмила Жукова