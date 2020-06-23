Свято 23 червня: всі традиції і заборони цього свята

Свято 23 червня (колаж РБК-Україна)

Православна церква згадує цього дня про мученика Тимофія

Яке сьогодні свято. 23 червня 2020 року всі православні християни згадують про мученика Тимофія. Ще він відомий як єпископ Прусський. Раніше у слов'ян також існувало таке свято, як Агафена Купальниця, і саме воно асоціювавлоя з початком купального сезону, хоча іноді купалися вже 21 червня.

Наші предки знали, що на Агафену, 23 червня, точно можна вирушати до водойм. При цьому все, що було пов'язано з лазнею і водою в цей день, сприймалося виключно позитивно. Селяни 23 червня повсюдно топили лазню і віники заготовляли на весь рік.

День ангела в цю дату святкують: Антоніна, Василь, Іван, Олександр, Тимофій.

Головні прикмети цього дня:

Зграї ворон привиділися – чекайте повального мору.

Якщо бачаться вовки, то це передбачає масовий падіж худоби.

Задушлива погода на сході сонця – буде дощ.

Мокриця цвіте з самого ранку – прикмета того, що буде гарна погода.

Якщо людина народилася 23 червня, то в якості оберега йому слід носити смарагд і гранат.

Що не можна робити в цей день:

В цей день не можна виносити сміття з хати.

Як ми раніше повідомляли, в липні українців чекає рекордна кількість робочих днів.

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Автор: Людмила Жукова