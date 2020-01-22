Праздник 22 января: что категорически нельзя делать сегодня, главные приметы

22 января 2020 года у православных украинцев существует много давних традиций
22 января 2020 года православные украинцы чествуют память Евстратия Филиппа. Кроме того, этот день имеет важное историческое значение для нашей страны - мы празднуем День Соборности - воссоединение Западной и Восточной Украины в 1919 году. Главные приметы, традиции и запреты сегодняшнего дня - в материале Styler.
Отметим, что кроме Филиппа именинниками 22 января являются также Евстрат, Полиект, а также Петр.
В старину люди считали, что какой погода будет 22 января, такой будет и сентябрь. В этот день люди начинали приступать к хозяйственным работам, о которых вспоминали после затянувшихся январских гуляний.
22 января, по традиции, нужно обязательно сходить в баню, чтобы "смыть с себя Святки" - всю праздничную беспечность, что поможет быстрее приступить к работе.
Принято в этот день было много трудиться. Двор, дом, хозяйственные постройки приводили в порядок. Люди занимались стиркой, заготовкой дров, готовили еду.
Если на Филиппа день ясный и погожий, год будет благополучным и урожайным.
Вороны, сидящие на верхушках деревьев, являются предвестниками усиления морозов, если птицы сидят на снегу - это к потеплению.
Кошка залезла на печь - стоит ждать морозов, лежит кверху брюхом - к теплу.
Человек, рожденный в этот день, может стать хорошим миротворцем.
Поскольку этот день посвящен трудолюбию, категорически нельзя бездельничать, а также работать спустив рукава. Такие горе-работники могут накликать не себя неудачи и болезни.
Нельзя в этот день ссориться, насмехаться над кем-то или издеваться.
Интересным суеверием этого дня является запрет на пришивание пуговиц. Молва говорит, что человек, пришивший пуговицу на Филиппа, не сможет избавиться от старых проблем.
Этот государственный праздник уходит корнями в 1919 год, тогда на Софийской площади в Киеве состоялось торжественное вече, на котором и был провозглашен "Акт Злуки" - воссоединения Украинской народной республики и Западно-Украинской народной республики.
По традиции в этот день проводятся праздничные мероприятия, чествование активистов, участников Революции Достоинства, воинов АТО и ООС, которые отдали жизнь за то, чтобы Украина была единой.