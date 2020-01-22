Праздник 22 января: что категорически нельзя делать сегодня, главные приметы

22 января 2020 года православные украинцы чествуют память Евстратия Филиппа. Кроме того, этот день имеет важное историческое значение для нашей страны - мы празднуем День Соборности - воссоединение Западной и Восточной Украины в 1919 году. Главные приметы, традиции и запреты сегодняшнего дня - в материале Styler.

Отметим, что кроме Филиппа именинниками 22 января являются также Евстрат, Полиект, а также Петр.

Народные традиции 22 января

В старину люди считали, что какой погода будет 22 января, такой будет и сентябрь. В этот день люди начинали приступать к хозяйственным работам, о которых вспоминали после затянувшихся январских гуляний.

22 января, по традиции, нужно обязательно сходить в баню, чтобы "смыть с себя Святки" - всю праздничную беспечность, что поможет быстрее приступить к работе.

Принято в этот день было много трудиться. Двор, дом, хозяйственные постройки приводили в порядок. Люди занимались стиркой, заготовкой дров, готовили еду.

Главные приметы на Филиппа

Если на Филиппа день ясный и погожий, год будет благополучным и урожайным.

Вороны, сидящие на верхушках деревьев, являются предвестниками усиления морозов, если птицы сидят на снегу - это к потеплению.

Кошка залезла на печь - стоит ждать морозов, лежит кверху брюхом - к теплу.

Человек, рожденный в этот день, может стать хорошим миротворцем.

Что нельзя делать 22 января

Поскольку этот день посвящен трудолюбию, категорически нельзя бездельничать, а также работать спустив рукава. Такие горе-работники могут накликать не себя неудачи и болезни.

Нельзя в этот день ссориться, насмехаться над кем-то или издеваться.

Интересным суеверием этого дня является запрет на пришивание пуговиц. Молва говорит, что человек, пришивший пуговицу на Филиппа, не сможет избавиться от старых проблем.

День Соборности Украины

Этот государственный праздник уходит корнями в 1919 год, тогда на Софийской площади в Киеве состоялось торжественное вече, на котором и был провозглашен "Акт Злуки" - воссоединения Украинской народной республики и Западно-Украинской народной республики.

По традиции в этот день проводятся праздничные мероприятия, чествование активистов, участников Революции Достоинства, воинов АТО и ООС, которые отдали жизнь за то, чтобы Украина была единой.