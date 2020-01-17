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В феврале 2020 года украинцы получат дополнительный выходной

STYLERЖизнь    17.01.2020 - 17:51
В феврале 2020 года украинцы получат дополнительный выходной
Выходные в феврале 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Выходные дни в феврале 2020 будут длиться дольше, чем обычно

Выходные дни в феврале 2020 года станут длиннее на один день. Связано это, в первую очередь, с тем, что наступивший год будет високосным и продлится 366 дней вместо 365. Сколько выходных и рабочих дней будет у украинцев в феврале - в материале Styler.

Февраль 2020 будет состоять из 29 дней вместо 28, а последний день зимы выпадет на субботу, поэтому в этом месяце будет 9 выходных и 20 рабочих дней.

Традиционно в этом месяце восемь выходных, а последний февраль с девятью выходными был 16 лет назад - в 2004 году.

Государственных праздников и коротких дней в последний месяц зимы не будет. Зато украинцы 14 февраля отпразднуют День Святого Валентина, который выпадет на пятницу. Традиционно в этот день многие влюбленные захотят заключить себя узами брака.

Выходные дни в феврале: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29.

В феврале 2020 года украинцы получат дополнительный выходной

Выходные в феврале 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Всего в 2020 году 11 официальных праздничных дней, в которые украинцы могут не работать (два их них уже прошли - Рождество и Новый год).

Из них четыре праздника - религиозных:

  • православное Рождество - 7 января,
  • Пасха - 19 апреля,
  • Троица - 7 июня,
  • католическое Рождество - 25 декабря.

Семь праздников, посвященных памятным датам и событиям:

  • Новый год - 1 января,
  • Международный женский день - 8 марта,
  • День труда - 1 мая,
  • День Конституции - 28 июня,
  • День независимости Украины - 24 августа,
  • День защитника Украины - 14 октября.
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