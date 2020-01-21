День соборности Украины: история и традиции праздника

День Соборности Украины (Фото: РБК-Украина)

День соборности Украины отмечается ежегодно 22 января

День соборности Украины ежегодно отмечается в Украине 22 января. Это государственный праздник, который появился в 1919 году, в день провозглашения Акта воссоединения Украинской народной республики и Западно-Украинской народной республики.

День соборности Украины – праздник народного единства, который на государственном уровне отмечается с 1999 года. Это день, который объединил украинцев восточной и западной части страны. В наши дни этот праздник стал особенно актуальным.

По традиции в этот день проводятся праздничные мероприятия, чествование активистов, участников Революции Достоинства, воинов АТО и ООС, которые отдали жизнь за то, чтобы Украина была единой.

История Дня соборности

22 января 1919 года Объединение Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики был скреплен "Актом Злуки". До этого – были переговоры представителей республик и заключение предварительного договора о намерениях.

В ноябре 1918 года делегация из ЗУНР прибыла в Киев к гетману Скоропадскому в надежде получить помощь в борьбе с поляками. Однако к тому времени город был уже окружен войсками Директории УНР, поэтому представители Западно-Украинской Народной Республики направились в Фастов на встречу с членами Директории. 1 декабря 1918 года Л. Цегельский и Д. Левицкий (от ЗУНР) и В. Винниченко, С. Петлюра, А. Андриевский, Ф. Швец и А. Макаренко (от УНР) на железнодорожной станции Фастова подписали предварительный договор о намерении объединения двух государств.

22 января 1919 года на Софийской площади в Киеве состоялось торжественное вече, на котором и был провозглашен "Акт Злуки".

После прихода к власти большевиков руководители республик начали отстаивать свои интересы и в 1920 году главой Директории УНР Симоном Петлюрой был подписан "Варшавский договор", по которому часть западных территорий была передана Польше.

Традиции Дня соборности Украины

В 1990 году патриотические силы организовали "живую цепь" между Киевом и Львовом, как символ духовного единства. Несколько миллионов человек взялись за руки и создали на дорогах и шоссе беспрерывную цель от Киева до Львова.

Традиция объединяться в живые цепи начала снова возрождаться в 2000 году. Несколько лет подряд такие цепи делали в Киеве на мосту Патона и символизировали объединение Правого и Левого берега Днепра.

В 2011 году живую цепь воссоздали в 20 городах Украины.

Государственный праздник

День соборности Украины стал официальным государственным праздником в 1999 году. Такой указ подписал президент Леонид Кучма. Это день является рабочим, если по календарю не выпадает на официальные выходные дни.