Праздник 22 ноября: что нельзя делать в этот день, все приметы

22 ноября православные христиане чтят память преподобной Матроны
Какой сегодня праздник. 22 ноября верующие почитают память преподобной Матроны, которая жила в Константинополе в V веке. Она оставила свою семью и начала служить Богу. Чтобы муж ее не нашел Матрона пошла в мужской монастырь.
Когда Матрона была юной девушкой, то родители заставили ее выйти замуж за состоятельного человека. Вскоре она родила дочь, но потом поняла, что ее истинное предназначение – это служить Богу.
Она отдала свою дочь на воспитание, а сама переоделась в мужскую одежду, состригла волосы и в монастыре представилась евнухом.
В народе считается, что Матрона ставит зиму на ноги на небесах, поэтому 22 ноября часто бывает ветреная погода. В былые времена было принято делать подаяния всем нуждающимся. В этот день люди также перебирали свою теплую одежду, чтобы выбрать, что надеть зимой.
Не отдавайте никому сегодня свою старую не постиранную одежду, потому что можете отдать свое счастье в чужие руки.
Старайтесь ни с кем не ссориться. Будьте дружелюбны и приветливы.