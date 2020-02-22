Праздник 22 февраля: что запрещено делать в этот день, главные приметы

22 февраля православная церковь почитает память святых Панкратия и Никиты
Какой сегодня праздник. 22 февраля 2020 года все православные христиане мира вспоминают святых Панкратия и Никиту. Наши предки называли этот день "Панкратий-лапотник", так как люди плели лапти из льна.
Информации о Панкратие Печерскому к нашему времени сохранилось очень мало. Известно, что он прославился благодаря своей сильной вере в Бога и верности. И за это Господь наградил святого даром чудотворца. Панкратий помогал бедным, оказывал помощь нуждающимся и исцелял больных.
Святой Никита веровал в Христа такжеу Он отказался от всех почестей, званий и жил в очень скромных условиях. Как и многие другие последователи Христа, святой пострадал от гонений еретиков. Никита лишился дома и долгое время странствовал по стране. У святого был дар чудотворца – он исцелял больных, помогал людям, наставлял их на путь истинный.
Именины сегодня отмечают: Василий, Геннадий, Иван, Иннокентий, Петр.