Свято 22 лютого: що заборонено робити в цей день, головні прикмети

Яке сьогодні свято. 22 лютого 2020 року всі православні християни світу згадують святих Панкратія і Микиту. Наші пращури називали цей день "Панкратій-лапотник", так як люди плели постоли з льону.

Інформації про Панкратія Печерськомго до нашого часу збереглося дуже мало. Відомо, що він прославився завдяки своїй сильній вірі в Бога та вірності. І за це Господь нагородив даром святого чудотворця. Панкратій допомагав бідним, надавав допомогу нужденним і зцілював хворих.

Святий Микита вірував у Христа такжеу Він відмовився від всіх почестей, звань і жив у дуже скромних умовах. Як і багато інші послідовники Христа, святий постраждав від гонінь єретиків. Микита втратив будинку і довгий час мандрував по країні. У святого був дар чудотворця – він зціляв хворих, допомагав людям, наставляв їх на шлях істинний.

Іменини сьогодні відзначають: Василь, Геннадій, Іван, Інокентій, Петро.

22 лютого православна церква вшановує пам'ять святих Панкратія і Микити (фото з відкритих джерел)

Головні прикмети цього дня:

Якщо у цей день мороз вдарить - зима триватиме ще довго.

Сніг на деревах налипає і ліс шумить, незабаром буде тепло.

Багряний захід сонця - чекай снігопаду.

Побачити на ялинової гілки рябчика - буде холодно.

Шибки в будинку запітніли - чекай відлиги.

верещить Свиня і неспокійно поводиться - побут негоди.

Якщо на гілках дерева багато снігу - буде урожай.

Головні заборони цього дня: