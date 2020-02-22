Свято 22 лютого: що заборонено робити в цей день, головні прикмети

22 лютого православна церква вшановує пам'ять святих Панкратія і Микити
Яке сьогодні свято. 22 лютого 2020 року всі православні християни світу згадують святих Панкратія і Микиту. Наші пращури називали цей день "Панкратій-лапотник", так як люди плели постоли з льону.
Інформації про Панкратія Печерськомго до нашого часу збереглося дуже мало. Відомо, що він прославився завдяки своїй сильній вірі в Бога та вірності. І за це Господь нагородив даром святого чудотворця. Панкратій допомагав бідним, надавав допомогу нужденним і зцілював хворих.
Святий Микита вірував у Христа такжеу Він відмовився від всіх почестей, звань і жив у дуже скромних умовах. Як і багато інші послідовники Христа, святий постраждав від гонінь єретиків. Микита втратив будинку і довгий час мандрував по країні. У святого був дар чудотворця – він зціляв хворих, допомагав людям, наставляв їх на шлях істинний.
Іменини сьогодні відзначають: Василь, Геннадій, Іван, Інокентій, Петро.