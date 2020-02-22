Праздник 22 февраля: что запрещено делать в этот день, главные приметы

Праздник 22 февраля (Коллаж РБК-Украина)

22 февраля православная церковь почитает память святых Панкратия и Никиты

Какой сегодня праздник. 22 февраля 2020 года все православные христиане мира вспоминают святых Панкратия и Никиту. Наши предки называли этот день "Панкратий-лапотник", так как люди плели лапти из льна.

Информации о Панкратие Печерскому к нашему времени сохранилось очень мало. Известно, что он прославился благодаря своей сильной вере в Бога и верности. И за это Господь наградил святого даром чудотворца. Панкратий помогал бедным, оказывал помощь нуждающимся и исцелял больных.

Святой Никита веровал в Христа такжеу Он отказался от всех почестей, званий и жил в очень скромных условиях. Как и многие другие последователи Христа, святой пострадал от гонений еретиков. Никита лишился дома и долгое время странствовал по стране. У святого был дар чудотворца – он исцелял больных, помогал людям, наставлял их на путь истинный.

Именины сегодня отмечают: Василий, Геннадий, Иван, Иннокентий, Петр.

22 февраля православная церковь почитает память святых Панкратия и Никиты (фото из открытх источников)

Главные приметы этого дня:

Если в этот день мороз ударит - зима продлится еще долго.

Снег на деревьях налипает и лес шумит -скоро будет тепло.

Багряный закат - ждите снегопада.

Увидеть на еловой ветке рябчика - будет холодно.

Стекла в доме запотели - ждите оттепели.

Свинья визжит и беспокойно себя ведет - быт ненастью.

Если на ветвях деревья много снега - будет урожай.

Главные запреты этого дня: