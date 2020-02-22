ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Свято 22 лютого: що заборонено робити в цей день, головні прикмети

STYLERЖиття    22.02.2020 - 07:01
Свято 22 лютого: що заборонено робити в цей день, головні прикмети
Свято 22 лютого (Колаж РБК-Україна)

22 лютого православна церква вшановує пам'ять святих Панкратія і Микити

Яке сьогодні свято. 22 лютого 2020 року всі православні християни світу згадують святих Панкратія і Микиту. Наші пращури називали цей день "Панкратій-лапотник", так як люди плели постоли з льону.

Інформації про Панкратія Печерськомго до нашого часу збереглося дуже мало. Відомо, що він прославився завдяки своїй сильній вірі в Бога та вірності. І за це Господь нагородив даром святого чудотворця. Панкратій допомагав бідним, надавав допомогу нужденним і зцілював хворих.

Святий Микита вірував у Христа такжеу Він відмовився від всіх почестей, звань і жив у дуже скромних умовах. Як і багато інші послідовники Христа, святий постраждав від гонінь єретиків. Микита втратив будинку і довгий час мандрував по країні. У святого був дар чудотворця – він зціляв хворих, допомагав людям, наставляв їх на шлях істинний.

Іменини сьогодні відзначають: Василь, Геннадій, Іван, Інокентій, Петро.

Свято 22 лютого: що заборонено робити в цей день, головні прикмети

Свято 22 лютого: що заборонено робити в цей день, головні прикмети22 лютого православна церква вшановує пам'ять святих Панкратія і Микити (фото з відкритих джерел)

Головні прикмети цього дня:

  • Якщо у цей день мороз вдарить - зима триватиме ще довго.
  • Сніг на деревах налипає і ліс шумить, незабаром буде тепло.
  • Багряний захід сонця - чекай снігопаду.
  • Побачити на ялинової гілки рябчика - буде холодно.
  • Шибки в будинку запітніли - чекай відлиги.
  • верещить Свиня і неспокійно поводиться - побут негоди.
  • Якщо на гілках дерева багато снігу - буде урожай.

Головні заборони цього дня:

  • Сьогодні забороняється лаятися, скандалити і вживати погані слова.
  • Рекомендується ввечері не виходити з дому, адже недоброзичливці можуть вас наврочити.
  • Не можна виносити з хати сміття в цей день
Масляна на ВДНГ: коли і як кияни зможуть розважитися Масляна 2020: рецепти незвичайних млинців
Новини України Праздники
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся