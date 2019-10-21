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Праздник 21 октября: все приметы, что сегодня нельзя делать

STYLERЖизнь    21.10.2019 - 06:07
Праздник 21 октября: все приметы, что сегодня нельзя делать
21 октября праздник день Пелагеи (Иллюстративное фото: pixabay.com)

Сегодня день памяти преподобной Пелагеи Антиохийской, а в народном календаре праздник называют Пелагея или Починки и дата имеет ряд строгих запретов

Какой сегодня праздник. 21 октября христиане чествуют святую Пелагею Антиохийскую (Палестинскую), которая почитается в лике преподобных. В народе праздник имел название Пелагея или Починки, и был приурочен к встрече холодов и приготовлению новых полян в лесу для будущего засева и устраиванию огнищ на этих местах. Также бытовали особые обряды в этот день, и верующие придерживались строгих правил, чтобы не навлечь на себя несчастье.

Ранне-христианская святая Пелагея жила в Сирии в III веке и согласно церковным преданиям отличалась необыкновенной красотой. До принятия Веры она была танцовщицей и блудницей, имела прозвище Маргарита (жемчужина). Однажды епископ Илиопольский Нонн на местном соборе, увидев перед проповедью девушку в окружении многочисленных поклонников, искренне возмутился, насколько некоторые зацикливаются на внешности, но игнорируют внутреннюю красоту и душевную чистоту. Он воскликнул:

"Поистине многому я научился от нее; ибо женщину сию поставит Господь на страшном Своем суде и ею осудит нас. Как вы думаете, сколько времени она провела в своей опочивальне, моясь, одеваясь, разными способами украшая себя и осматриваясь в зеркало, всю свою мысль и попечение полагая в том, чтобы красивее всех явиться очам временных своих поклонников?"

Праздник 21 октября: все приметы, что сегодня нельзя делать

Пелагея в окружении любовников и святой Нонн, молящийся о ее обращении. Работа XIV века (Фото: saints.bestlatin.net)

После этого епископ всю ночь молился, чтобы Господь направил Пелагею на путь праведный. Так и произошло: девушка явилась послушать проповедь и искренне раскаялась в своих многочисленных грехах, и решила принять христианство.

Затем Пелагея облачилась в мужские одежды и ушла в Иерусалим, где приняла монашеский постриг и стала затворницей в своей келье на Елеонской горе. Местные жители называли ее иноком Пелагием, евнухом. Только после смерти в середине V века уже при погребении выяснилось, что это на самом деле была женщина.

Праздник 21 октября: все приметы, что сегодня нельзя делать

21 октября христиане чтят память святой преподобной Пелагеи Антиохийской (Фото из открытых источников)

Наши предки на Пелагею верили, что в эту дату женщинам нельзя прихорашиваться и долго сидеть перед зеркалом - это считалось большим грехом и могло принести существенные беды, а внешность может вскорости заметно ухудшиться.

Еще одним запретом для женщин являлись всякие сплетни про других людей и осуждение их поступков - наоборот, считалось хорошей приметой помириться в этот праздник со своими вчерашними недругами, и тогда весь год пройдет без конфликтов и ссор.

Также 21 октября, когда холодная погода все существеннее давала о себе знать, было принято начинать заготавливать теплую одежду: от рукавиц до кожухов. Бытовало поверье, что если начать мастерить такое одеяние именно на Пелагею, то в конечном результате одежда получится самая теплая и удобная, способная надежно защитить от зимних морозов.

Мужчины на Починки брали топоры и шли в лес, чтобы вырубить новую поляну для сельскохозяйственных нужд. Древесину относили на всевозможные постройки, а пни тчательно выжигали - для этого на подготовленном месте разводили огнище. Считалось, что чем больше и ярче пламя, тем богаче урожай даст эта земля потом.

Праздник 21 октября: все приметы, что сегодня нельзя делать

На Починки вырубали новые поляны и разводили огнища поярче для будущего богатого урожая (Иллюстративное фото: pixabay.com)

Главные приметы на Пелагею:

  • Если в этот день луна в кругах, то лето должно быть теплое и сухое;
  • Если 21 октябя в небе низко облака плывут, значит скоро ударят крепкие морозы;
  • Когда на праздник ночью в небе очень ярко светят звезды, тогда можно ждать спокойную погоду в ближайшее время; а если звезды тусклые - жди ненастья;
  • Предвестником запоздалой зимы считали такую примету - если в этот день на березах еще остались листья.
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