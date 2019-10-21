Свято 21 жовтня: всі прикмети, що сьогодні не можна робити

21 жовтня свято день Пелагеї (Ілюстративне фото: pixabay.com)

Сьогодні день пам'яті преподобної Пелагеї Антіохійської, а в народному календарі свято називають Пелагея або Починки й дата має ряд суворих заборон

Яке сьогодні свято. 21 жовтня християни вшановують святу Пелагею Антиохійську (Палестинську), яка шанується в лику преподобних. В народі свято мало назву Пелагея чи Починки, та було приурочене зустрічі холодів та приготуванню нових полян у лісі для майбутнього засіву і влаштування вогнищ на цих місцях. Також існували особливі обряди в цей день, і віруючі дотримувалися суворих правил, щоб не накликати на себе нещастя.

Ранньо-християнська свята Пелагія жила в Сирії в III столітті і згідно із церковним переказами відрізнялася незвичайною красою. До прийняття Віри вона була танцівницею та блудницею, мала прізвисько Маргарита (перлина). Одного разу єпископ Іліопольський Нонн на місцевому соборі, побачивши перед проповіддю дівчину в оточенні численних шанувальників, щиро обурився, наскільки деякі зациклюються на зовнішності, але ігнорують внутрішню красу і душевну чистоту. Він вигукнув:

"Справді багато чому я навчився від неї; бо жінку цю поставить Господь на страшному Своєму суді і нею засудить нас. Як ви думаєте, скільки часу вона провела у своїй опочивальні, миючись, одягаючись, різними способами прикрашаючи себе і роздивляючись в дзеркалі, усі свої думку і піклування вважаючи в тому, щоб гарніше за всіх з'явитися очам тимчасових своїх шанувальників?"

Пелагея в оточенні коханців та святий Нонн, який молиться щодо її звернення. Робота XIV століття (Фото: saints.bestlatin.net)

Після цього єпископ всю ніч молився, щоб Господь направив Пелагею на шлях праведний. Так і сталося: дівчина прийшла послухати проповідь та щиро розкаялася у своїх численних гріхах, і вирішила прийняти християнство.

Потім Пелагея вбралася в чоловічий одяг і пішла в Єрусалим, де прийняла чернечий постриг і стала одиначкою у своїй келії на Єлеонській горі. Місцеві жителі називали її ченцем Пелагієм, євнухом. Тільки після смерті в середині V століття вже при похованні з'ясувалося, що це насправді була жінка.

21 жовтня християни вшановують пам'ять святої преподобної Пелагеї Антіохійської (Фото з відкритих джерел)

Наші пращури на Пелагею вірили, що в цю дату жінкам не можна чепуритися і довго сидіти перед дзеркалом - це вважалося великим гріхом і могло принести чималі нещастя, а зовнішність може незабаром помітно погіршати.

Ще однією забороною для жінок були усякі плітки про інших людей і засудження їх вчинків - навпаки, вважалося доброю прикметою помиритися у це свято зі своїми вчорашніми ворогами, і тоді весь рік пройде без конфліктів та сварок.

Також 21 жовтня, коли холодна погода все істотніше давала про себе знати, було прийнято починати заготовляти теплий одяг: від рукавиць до кожухів. Побутувало повір'я, що якщо почати майструвати таке вбрання саме на Пелагею, то в кінцевому результаті одяг вийде найтепліший та найзручніший, здатний надійно захистити від зимових морозів.

Чоловіки на Починки брали сокири і йшли в ліс, щоб вирубати нову галявину для сільськогосподарських потреб. Деревину відносили на всілякі споруди, а пні прискіпливо випалювали - для цього на підготовленому місці розводили вогнище. Вважалося, що чим більше і яскравіше полум'я, тим багатшим урожай дасть ця земля потім.

На Починки вирубували нові галявини та розводили вогнища якомога яскравіші для майбутнього багатого врожаю (Ілюстративне фото: pixabay.com)

Головні прикмети на Пелагею: