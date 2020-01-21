Праздник 21 января: что запрещено делать сегодня, все приметы

21 января почитают память Григория Чудотворца Печерского (Фото: коллаж РБК-Украина)

21 января день памяти преподобномученика Григория Чудотворца Печерского

Какой сегодня праздник. 21 января православные христиане чтят память преподобного мученика Григория Чудотворца, монаха Киево-Печерского монастыря, который жил, исцелял и пророчествовал во времена Киевской Руси-Украины.

В народе также отмечали в этот день праздник Провод коляд, Розданный - так как завершался цикл Святок после Рождества- или Василисы зимние, и дата считалась удачной для лечения трясучки и застарелой лихорадки.

Блаженный Григорий принял иноческий образ от преподобного Феодосия около 1064 года и остался в Печерском монастыре, где вскоре прославился молитвенным даром и прочими добродетелями.

Монах также мог творить чудеса - как гласят церковные предания, однажды он молитвой к Господу заставил воров, которые проникли в его келью ради поживы, заснуть на пять дней. Другой раз злоумышленники решили украсть плоды деревьев в саду Григория, но застыли как каменные на двое суток. Каждый раз блаженный прощал преступников, которые после покаяния добровольно оставались в монастыре выполнять различные работы. В третий раз лихие люди решили обмануть старца и посмеятся над ним, пытаясь выманить у него подарки, которые якобы должны спасти от смерти товарища. И случилась так, что выдуманная угроза гибели на самом деле свершилась в тот же вечер и тем способом, как они и нафантазировали - через повешение.

Блаженный однажды на берегу Днепра встретил воинство князей Ростислава Всеволодовича и Владимира Мономаха, которые собрались в поход против половцев. Ростиславовы оруженосцы стали глумиться над старцем, а Григорий прозрел, что они близки к смерти и сказал, что те вскоре утонут. Князь Ростислав принял пророчество за угрозу, разгневался и приказал утопить монаха. Это произошло в 1093 году. У Триполя князья перешли реку Стугну и вступили со своими полками в битву с половцами и не одолели их, но бежали от врагов. Тогда Владимир во время бегства переправился через реку. Ростислав же со всем своим воинством утонул в ней.

Чудотворные мощи преподобного Григория хранятся в Ближних пещерах в Киево-Печерском монастыре - как повествует "Патерик Печерский", тело монаха на третий день после утопления в Днепре чудом оказалось в его замкнутой келье.

Преподобный мученик Григорий Чудотворец (Фото из открытых источников)

В день памяти преподобномученика 21 января и к окончанию Святок по народным традициям строго запрещалось выполнять любую работу - особенно до темна - иначе можно было накликать на себя беду и неудачу.

Также дата считалась несчастливой для начала путешествий, поэтому в путь по возможности отправлялись в другой день.

По обычаям продолжались праздничные гуляния, и на столах православных еще оставались мясные блюда.

У наших предков бытовала поговорка "Тiк i притiк починок приволiк", и уже с этого дня женщины могли возвращаться к работам по прядению и ткачеству.

Верили, что если 21 января человек заболеет, то хворь непременно вскоре отступит, главное для выздоровления помолиться Григорию.

Для того, чтобы избавиться от застарелой лихорадки, в этот день в еду и напитки добавляли "траву-лихоманницу" (толстушку, козак, семиугодник, лиходей, сердечную).

Главные приметы 21 января