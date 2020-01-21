Свято 21 січня: що заборонено робити сьогодні, всі прикмети

21 січня вшановують пам'ять Григорія Чудотворця Печерського (Фото: колаж РБК-Україна)

21 січня день пам'яті преподобномученика Григорія Чудотворця Печерського

Яке сьогодні свято. 21 січня православні християни вшановують пам'ять преподобного мученика Григорія Чудотворця, ченця Києво-Печерського монастиря, який жив, зцілював та пророкував у часи Київської Русі-України.

В народі також відзначали в цей день свято Провід коляд, Розданий - адже завершувався цикл Святок після Різдва - або Василини зимові, і дата вважалася вдалою для лікування трясучки та застарілої лихоманки.

Блаженний Григорій прийняв чернечий постриг від преподобного Феодосія близько 1064 року і залишився в Печерському монастирі, де незабаром прославився молитовним даром та іншими чеснотами.

Чернець також міг творити чудеса - як свідчать церковні перекази, одного разу він молитвою до Господа змусив злодіїв, які проникли в його келію заради поживи, заснути на п'ять днів. Іншого разу зловмисники вирішили вкрасти плоди дерев в саду Григорія, але застигли наче кам'яні на дві доби. Кожного разу блаженний прощав злочинців, які після покаяння добровільно залишалися в монастирі виконувати різні роботи. В третій раз лихі люди вирішили обдурити старця і посміятися над ним, намагаючись виманити у нього подарунки, які нібито мали врятувати від смерті товариша. І сталося так, що вигадана загроза загибелі насправді відбулося того ж вечора і у тий спосіб, як вони й нафантазували - через повішення.

Блаженний одного разу на березі Дніпра зустрів військо князів Ростислава Всеволодовича і Володимира Мономаха, які зібралися в похід проти половців. Зброєносці Ростислава стали глумитися над старцем, а Григорій прозрів, що вони близькі до смерті та сказав, що ті незабаром потонуть. Князь Ростислав прийняв пророцтво за погрозу, розгнівався і наказав утопити ченця. Це сталося в 1093 році. У Треполі князі перейшли річку Стугну і вступили із своїми полками в битву з половцями і не здолали їх, проте втекли від ворогів. Тоді Володимир під час втечі переправився через річку. А Ростислав з усім своїм військом потонув у ній.

Чудотворні мощі преподобного Григорія зберігаються у Ближніх печерах у Києво-Печерському монастирі - як оповідає "Патерик Печерський", тіло ченця на третій день після втоплення в Дніпрі дивом опинилося в його замкненій келії.

Преподобний мученик Григорій Чудотворець (Фото з відкритих джерел)

У день пам'яті преподобномученика 21 січня і до закінчення Святок за народними традиціями суворо заборонялося виконувати будь-яку роботу - особливо до темна - інакше можна було накликати на себе біду та невдачі.

Також дата вважалась нещасливою для початку подорожей, тому в шлях по можливості відправлялися в інший день.

За звичаями тривали святкові гуляння, і на столах православних ще залишалися м'ясні страви.

У наших пращурів існувала приказка "Тiк i притiк починок приволiк", і вже з цього дня жінки могли повертатися до робіт з прядіння й ткацтва.

Вірили, що якщо 21 січня людина занедужає, то хвороба неодмінно невдовзі відступить, головне для видужання Григорію помолитися.

Для того, щоб позбутися застарілої лихоманки, в цей день в їжу і напої додавали "траву-лихоманницю" (товстушку, козак, семиугодник, лиходій, серцеву).

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