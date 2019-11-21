Свято 21 листопада: що не можна робити сьогодні, всі прикмети

21 листопада православні християни вшановують пам'ять архангела Михаїла
Яке сьогодні свято. 21 листопада віруючі шанують в молитвах архангела Михайла, який згідно з Писанням, простромив списом занепалого ангела, сатану. Михайло також дав Мойсею священну скрижаль, щоб він вів єврейський народ.
Святкування Михайлова дня пов'язано з дивом, яке відбулося в IV столітті. Був храм, який збудували в ім'я Архістратига Михайла в подяку за зцілення німої дівчинки. Поблизу храму протікаkj цілюще джерело.
Архангел Михайло прийшов у сні до батька дівчинки і сказав, що якщо він хоче, щоб його дочка змогла говорити, то їй необхідно випити води з джерела. Дівчинка випила воду і знайшла дар мови. Батьки дитини в подяку звели храм у пам'ять про це диво.
Архангел Михайло і його діяння (фото: wikipedia.org)
Раніше люди зазвичай на Михайла накривали пишні столи і відзначали свято разом зі своїми сім'ями. Іноді гуляння тривали до 7 днів. Це пояснюється тим, що незабаром після свята починався Різдвяний піст, і люди хотіли наїстися.
21 листопада люди починали з ранкової служби в церкві, ставили свічку і зверталися до Михайла з проханням. В цей день також задобрювали дворового – молодшого брата домовика.
Виконувати важку роботу;
Рубати сокирою, різати ножем і ткати;
Сваритися і підвищувати голос;
Робити роботу з користю для себе.