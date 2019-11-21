Свято 21 листопада: що не можна робити сьогодні, всі прикмети

21 листопада 2019 (фото: колаж РБК-Україна)

21 листопада православні християни вшановують пам'ять архангела Михаїла

Яке сьогодні свято. 21 листопада віруючі шанують в молитвах архангела Михайла, який згідно з Писанням, простромив списом занепалого ангела, сатану. Михайло також дав Мойсею священну скрижаль, щоб він вів єврейський народ.

Святкування Михайлова дня пов'язано з дивом, яке відбулося в IV столітті. Був храм, який збудували в ім'я Архістратига Михайла в подяку за зцілення німої дівчинки. Поблизу храму протікаkj цілюще джерело.

Архангел Михайло прийшов у сні до батька дівчинки і сказав, що якщо він хоче, щоб його дочка змогла говорити, то їй необхідно випити води з джерела. Дівчинка випила воду і знайшла дар мови. Батьки дитини в подяку звели храм у пам'ять про це диво.

Архангел Михайло і його діяння (фото: wikipedia.org)

Раніше люди зазвичай на Михайла накривали пишні столи і відзначали свято разом зі своїми сім'ями. Іноді гуляння тривали до 7 днів. Це пояснюється тим, що незабаром після свята починався Різдвяний піст, і люди хотіли наїстися.

21 листопада люди починали з ранкової служби в церкві, ставили свічку і зверталися до Михайла з проханням. В цей день також задобрювали дворового – молодшого брата домовика.

Прикмети 21 листопада

Якщо з ранку з'явився іній, то зима буде сніжною;

Якщо вранці спостерігається туман, то буде відлига;

Якщо день буде ясним, то скоро прийдуть сильні морози;

Якщо йде мокрий сніг, то весна буде дощовою;

Якщо на деревах залишилося мало шишок, але на дубі багато жолудів, то зима буде теплою.

Що не можна робити в цей день

Виконувати важку роботу;

Рубати сокирою, різати ножем і ткати;

Сваритися і підвищувати голос;

Робити роботу з користю для себе.