Разница в 22 градуса: синоптики предупредили о существенных морозах

Погода в Украине в ноябре (коллаж РБК-Украина)

Синоптики предупредили, что разница температур 21 ноября достигнет 22 градусов

Погода в Украине 21 ноября, в четверг, будет существенно разниться в зависимости от области. К примеру, на Востоке Украины морозы в ночное время достигнут -8 градусов. В то же время в Закарпатской области синоптики прогнозируют максимальную дневную температуру в +12… +14 градусов тепла. Также в западной части Украины ожидаются незначительные осадки. Об этом сообщается в прогнозе Укргидрометцентра.

По данным обновленного прогноза, погодные условия в разных регионах нашей страны будут существенно отличаться. Синоптики предупредили, что осадки ожидаются в западных регионах, а также Одесской области. В остальных областях будет облачная погода с низкой вероятностью дождя.

По данным синоптиков, самый высокий уровень тепла ожидается в западных областях, где термометры покажут в среднем +3… +8 градусов. Еще теплее будет в Закарпатской области, где уровень тепла достигнет +12… +14 градусов. В ночное время в этих регионах будет немного холоднее, но незначительно – термометры опустятся до +3… +6 градусов. Также тепло будет и в некоторых южных областях – в Одесской и на Крымском полуострове, где синоптики прогнозируют потепление до +5… +7 градусов.

Погода в Украине на 21 ноября (скриншоты: meteo.gov.ua)

В остальных регионах Украины -3… +3 градуса. Холоднее всего будет на востоке страны, где в ночное время ожидаются морозы до -4… -8 градусов. Больше всего пострадают Донецкая, Луганская и Харьковская области.

Также синоптики предупредили о том, что в Украине 21 ноября почти во всех регионах ожидаются сильные порывы ветра.

"21 ноября в Украине порывы ветра 15-20 м / с, в Приазовье 25-28 м / с (II уровень опасности, оранжевый). 21 ноября на акватории Азовского моря порывы ветра 25-30 м / с, высота волн 13-20 дм", - добавили в прогнозе.

Непогода (коллаж РБК-Украина)

Стоит отметить, что согласно народному прогнозу, с этого дня "зима встает на ноги". В народе приметили, если в этот день появлялся иней, то ждали больших снегов; если день начинался туманом, ждали оттепели; а ясная погода в этот день говорила о грядущей морозной зиме.