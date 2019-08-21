Миронов день: что категорически нельзя делать 21 августа

В день Мирона 21 августа для суеверных существует ряд особых "табу"
21 августа в народе отмечается как день Мирона Ветрогона (Миронов день), в честь христианского чудотворца и святителя, епископа Мирона Критского. Украинцы в этот религиозный праздник не только чтили память мученика, но и могли "заглянуть в будущее", предсказывая урожай или погоду, ориентируясь на природные особенности в этот день, а также укрепляли иммунитет и гадали на мечту.
Характерным для Мирона Ветрогона является усиление ветра, который может перерасти в мощные порывы и вихри, песчаные бури. Примечательно, что в языческие времена 21 августа было приурочено Стрибогу, и называлось еще Ветрогонами. А с приходом христианства в Киевской Руси праздник "переадресовали" Мирону.
По церковным легендам, Мирон отличался особенной добротой. Однажды, когда в его амбар проникли воры, он не только не рассердился, но даже помог им собрать свое же зерно - это заставило грабителей устыдится, они бросили творить злодеяния и стали вести праведную жизнь.
21 августа - день христианского святителя епископа Мирона Критского
Поэтому в День Мирона Ветрогона принято прощать обиды, ни в коем случае не злиться и всячески избегать конфликтных ситуаций, мирится с другими.
Еще 21 августа наши предки угадывали, какими будут осенние и зимние месяцы, богатый ли ждать урожай.
А еще в этот день люди гадали на мечту и желание, девушки и парни занимались ворожбой на любимого человека. Ведуны могли наводить тоску на других и даже насылать болезни.
Большинство из этих "процедур" проводили именно на перекрестках дорог, когда дул ветер. Из-за этого на Мирона не рекомендуется ничего поднимать с земли на перекрестках, чтобы избежать подобной порчи.
Ветрогон считался окончательным переходом Лета на Осень, усиливались холодные ветра и в этот день повышался риск простудится. В народе такую угрозу решали просто и со вкусом, причем в прямом смысле слова - на Мирона было принято собирать в лесу ежевику, бруснику и опята. Из ягод готовили компоты, пекли пироги с ними, из листочков варили травяной чай, делали варенье, а грибы могли сушить. Нужно сказать, что ежевика очень богата полезными минералами и витаминами, которые великолепно защищают от простуды и снимают жар.
21 августа - праздник Мирон-Ветрогон (Фото: pixabay.com/Free-Photos)
Приметы на Мирона Ветрогона:
Гадали на желание или мечту на Мирона Ветрогона, стоя на перекрестке: если после загаданного на вас подул сильный ветер в лицо, то скоро все сбудется.
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