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Праздник 21 августа: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины

Какой праздник 21 августа (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

21 августа по религиозному календарю чтят память преподобного Григория, иконописца Печерского. Также в мире отмечают Международный день памяти и поминовения жертв терроризма.

Что можно, нельзя делать в этот день и у кого День ангела - читайте ниже в материале Styler.

Именины отмечают владельцы таких имен:

Герман, Григорий, Емельян, Леонид, Мирон, Николай, Федор.​

Не забудьте поздравить виновников праздника с Днем ангела!

Народные приметы и традиции:

  • Какая погода сегодня - таким будет январь;
  • Жаркий день обещает теплую осень;
  • Если погода в этот день испортится, то до самого бабьего лета будет непогода;
  • Южный ветер означает, что уже можно собирать овес;
  • Большой урожай рябины обещает заморозки.

Что нельзя в этот день:

  • В этот день лучше не заниматься домашними делами;
  • Нельзя сегодня строить планы на далекое будущее;
  • Запрещено принимать важные решения и заключать сделки.

Ранее мы сообщали, когда празднуют Ореховый Спас, и что надо сделать по сей день.

Также мы писали о праздниках, которые ждут украинцев в сентябре 2022.

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