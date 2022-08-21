Праздник 21 августа: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины

21 августа по религиозному календарю чтят память преподобного Григория, иконописца Печерского. Также в мире отмечают Международный день памяти и поминовения жертв терроризма.
Что можно, нельзя делать в этот день и у кого День ангела - читайте ниже в материале Styler.
Герман, Григорий, Емельян, Леонид, Мирон, Николай, Федор.
Не забудьте поздравить виновников праздника с Днем ангела!
Ранее мы сообщали, когда празднуют Ореховый Спас, и что надо сделать по сей день.
Также мы писали о праздниках, которые ждут украинцев в сентябре 2022.