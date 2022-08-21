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Свято 21 серпня: що не можна робити у цей день, прикмети, у кого іменини

Яке свято 21 серпня (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

21 серпня за релігійним календарем вшановують пам'ять преподобного Григорія, іконописця Печерського. Також у світі відзначають Міжнародний день пам'яті і поминання жертв тероризму.

Що можна, не можна робити в цей день та у кого день ангела - читайте нижче в матеріалі Styler.

Іменини відзначають власники таких імен:

Герман, Григорій, Омелян, Леонід, Мирон, Микола, Федір.​

Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

Народні прикмети та традиції:

  • Яка погода сьогодні - таким буде січень;
  • Спекотний день обіцяє теплу осінь;
  • Якщо погода в цей день зіпсується, то до самого бабиного літа буде негода;
  • Південний вітер означає, що вже можна збирати овес;
  • Великий урожай горобини обіцяє заморозки.

Що не можна роботи у цей день:

  • У цей день краще не займатися домашніми справами;
  • Не можна сьогодні будувати плани на далеке майбутнє;
  • Заборонено приймати важливі рішення та укладати угоди.

Раніше ми повідомляли, коли святкують Горіховий Спас, і що треба зробити до цього дня.

Також ми писали про свята, які чекають українців у вересні 2022.

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