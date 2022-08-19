Готовимся к Ореховому Спасу 2022: когда праздновать, и что надо успеть сделать

В конце лета, 29 августа, нас ждет "третий" Спас, который еще называют Ореховым, или Хлебным. По церковному календарю праздник связан с Переносом нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа, а также отмечается послепраздник Успения Пресвятой Богородицы (28 августа).

Что можно и нельзя делать в этот день, традиции, и что надо успеть - читайте ниже в нашем материале.

Что надо успеть к празднику

Этот день можно посвятить активной подготовке к зиме, делать запасы. 29 августа можно и надо работать, а вот лениться, наоборот - запрещено.

До последнего Спаса заранее собирали орехи, чтобы освятить их в храме.

Также мастерили специальные веники для бани из орешника (лещины), чтобы закончить этот день в бане, отлично попарившись этими самыми вениками.

Поскольку Успенский пост закончился еще 27 августа, уже можно устраивать шумные празднества, готовить пышный стол.

А еще стоит заготовить ореховую настойку с лечебными свойствами.

Также лечебные свойства приписывали настойке из ореховых перепонок, которую тоже готовили к Спасу. Считается, что лекарства помогают при потере мужской силы, а также при больных суставах.

Орехи - символ и украшение праздника (фото: freepik)

Что нужно освятить в храме

Испеките хлеб из свежего зерна, и отнесите его на освящение в церковь. Затем разделите его между всеми членами семьи, раздайте нуждающимся, чтобы в доме всегда был достаток и здоровье.

В церковь на освящение несли помимо свежеиспеченных караваев, зерно, орехи, ореховые ветви, а также яблоки и мед - как на Медовый и Яблочный Спас.

Как предсказать будущее на орехах

С первым съеденным орехом можно было предсказать свою судьбу.

Если орех вкусный и сладковатый, это - к большой любви, горький - жди от любимого измены.

Недозрелый орех сулит важную весть, а если попался гнилой - берегись - будет беда.

Домашний хлеб - самый вкусный в этот день (фото: freepik)

А вот эти вещи делать нельзя: