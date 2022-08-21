Праздник 21 августа: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины
Какой праздник 21 августа (GettyImages)
21 августа по религиозному календарю чтят память преподобного Григория, иконописца Печерского. Также в мире отмечают Международный день памяти и поминовения жертв терроризма.
Что можно, нельзя делать в этот день и у кого День ангела - читайте ниже в материале Styler.
Именины отмечают владельцы таких имен:
Герман, Григорий, Емельян, Леонид, Мирон, Николай, Федор.
Не забудьте поздравить виновников праздника с Днем ангела!
Народные приметы и традиции:
- Какая погода сегодня - таким будет январь;
- Жаркий день обещает теплую осень;
- Если погода в этот день испортится, то до самого бабьего лета будет непогода;
- Южный ветер означает, что уже можно собирать овес;
- Большой урожай рябины обещает заморозки.
Что нельзя в этот день:
- В этот день лучше не заниматься домашними делами;
- Нельзя сегодня строить планы на далекое будущее;
- Запрещено принимать важные решения и заключать сделки.
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