Праздник 21 августа: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины

21 августа по религиозному календарю чтят память преподобного Григория, иконописца Печерского. Также в мире отмечают Международный день памяти и поминовения жертв терроризма.

Что можно, нельзя делать в этот день и у кого День ангела - читайте ниже в материале Styler.