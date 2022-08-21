Свято 21 серпня: що не можна робити у цей день, прикмети, у кого іменини

21 серпня за релігійним календарем вшановують пам'ять преподобного Григорія, іконописця Печерського. Також у світі відзначають Міжнародний день пам'яті і поминання жертв тероризму.

Що можна, не можна робити в цей день та у кого день ангела - читайте нижче в матеріалі Styler.