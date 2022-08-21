Свято 21 серпня: що не можна робити у цей день, прикмети, у кого іменини
Яке свято 21 серпня (GettyImages)
21 серпня за релігійним календарем вшановують пам'ять преподобного Григорія, іконописця Печерського. Також у світі відзначають Міжнародний день пам'яті і поминання жертв тероризму.
Що можна, не можна робити в цей день та у кого день ангела - читайте нижче в матеріалі Styler.
Іменини відзначають власники таких імен:
Герман, Григорій, Омелян, Леонід, Мирон, Микола, Федір.
Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
Народні прикмети та традиції:
- Яка погода сьогодні - таким буде січень;
- Спекотний день обіцяє теплу осінь;
- Якщо погода в цей день зіпсується, то до самого бабиного літа буде негода;
- Південний вітер означає, що вже можна збирати овес;
- Великий урожай горобини обіцяє заморозки.
Що не можна роботи у цей день:
- У цей день краще не займатися домашніми справами;
- Не можна сьогодні будувати плани на далеке майбутнє;
- Заборонено приймати важливі рішення та укладати угоди.
Раніше ми повідомляли, коли святкують Горіховий Спас, і що треба зробити до цього дня.
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